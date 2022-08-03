نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل أم القري تعلن نسب القبول وصدمة من نتائج القبول في جامعة أم القري للطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل أم القري تعلن نسب القبول وصدمة تصيب العديد من الطلاب المنتظرين نتائج القبول في جامعة أم القري . إعلان نسب القبول في جامعة أم القري جاءت النسب الخاصة بها مرتفعة مما أحدث صدمة للطلاب . كما عبر العديد منهم عن جامعة أم القري القبول بها جاء هذا العام بنسب مرتفعة للغاية كذلك لم يقصر صدمة الطلاب . علي تلك النسب المعلنة من أم القري وحسب ولكن بل امتدت تلك الصدمة لكافة طلاب الثانوية العامة . الحاليين والذين يفكرون في الالتحاق في جامعة أم القري العام المقبل وذلك رسخ داخلهم بالتفكير كيف ستكون . نتائج القبول في أم القري العام المقبل وفيما يخص التفاصيل كاملة عن موضوع نسب قبول أم القري . سنتعرف عليها داخل سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .

عاجل أم القري تعلن نسب القبول داخل الجامعة

جاء الخبر عاجل أم القري تعلن نسب القبول الذي ترتب عليه إطلاق العديد من طلاب الثانوية العامة تصريحات . علي حساباتهم الخاصة في منصة تويتر عن نتائج قبول أم القري . كما جاءت تويته من أحد طلاب الثانوية العامة بقوله “لهم شهر يقولون زيادة في عدد قبول” . جامعة أم القري وأثرت الزيادة في القبول لا قبول ولا مقاعد ولا ترشيح . كذلك بجانب تصريح طالب أخر عن نسب أم القري “اللي قاعد يصير هذا به ظلم كبير قلنا الدفعة هذي دفعة شطار” لكن ليس . بهذه النسب المعلنة في نتائج القبول في جامعة أم القري أنها ترتفع بهذا الشكل وأكمل الطالب . بأنه يتوقع بأن الأولوية لم تصر لطلاب أهل مكة ولكن بعد كل هذه التصريحات من طلاب الثانوية . عن نسب أم القري جاءت رسائل طمأنة للطلاب نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

عاجل أم القري تعلن نسب القبول ورسائل طمأنة

إعلان نسب القبول في جامعة أم القري بالرغم من أن هناك العديد من الطلاب رأتها مبالغاً بها ألا أن . هناك العديد من الطلاب تم قبولهم في جامعة أم القري . كما أن نتائج قبول أم القري لم تكن صادمة لهؤلاء الطلاب الذين تم قبولهم ودعوا هؤلاء الطلاب كافة طلاب الثانوية العامة الذين لم يتم قبولهم في أم القري . إلي أن هناك الفرص العديدة في القبول في جامعات أخري ولكن يجب عليهم الاجتهاد في . رفع درجاتهم في نتائج التحصيلي والقدرات . كما جاءت رسالة أطمئنان أخري من بعض طلاب الثانوية العامة بقولهم أن نسب القبول والمعدلات و نتائج القبول في جامعة أم القري ليست مقياس لذكائك والمهارات الخاصة بك . ولكن النجاح الحقيقي موجود بداخل الطالب والاختبار الأكبر لطلاب الثانوية العامة هو الإصرار علي النجاح . وأن تحقق الهدف الخاص بك في النهاية أما عن نسب قبول جامعة أم القري المعلنة لهذا العام نتعرف عليها بسطور مقال ” موقع ثقفني” القادمة .

تعلن #جامعة_أم_القرى عن إجراءات ومواعيد القبول بالجامعة لعام 1444هـ. #جامعة_أم_القرى_الجديدة#مقصد_الطلبة_المتميزين pic.twitter.com/qTCppyZmo8 — جامعة أم القرى (@uqu_edu) تعلن #جامعة_أم_القرى عن إجراءات ومواعيد القبول بالجامعة لعام 1444هـ. #جامعة_أم_القرى_الجديدة#مقصد_الطلبة_المتميزين pic.twitter.com/qTCppyZmo8 — جامعة أم القرى (@uqu_edu) July 13, 2022

إعلان نسب القبول في جامعة أم القري

عاجل أم القري تعلن نسب القبول الخاصة بترشيح البرامج الخاصة بدرجة البكالوريوس بجانب درجات الدبلوم . أنتظام للعام الدراسي 1444 حيث جاء العديد من الصور التي تم رفعها علي منصة تويتر . تظهر أن نسب القبول في جامعة أم القري مرتفعة ونعرض البعض من تلك النسب التي جاءت بالتغريدات وهي كالآتي :-

نسب قبول جامعة أم القري في تخصص الحاسب الآلي 89.44% . كما أعلنت أم القري عن نسب القبول في كليات التمريض فوق 90% . كذلك بجانب أن إعلان نسب القبول في جامعة أم القري لكليات الدراسات القضائية والتشريعية نسبتها أيضاً فوق 90% . أما عن نسب القبول في أم القري بالنسبة لكلية إدارة الأعمال كانت فوق 93% . كما فيما يخص باقي نسب قبول جامعة أم القري لباقي التخصصات معلنة علي الموقع الرسمي لجامعة أم القري . تلك كانت بعض تفاصيل جامعة أم القري القبول بها في بعض التخصصات عبر “موقع ثقفني” .