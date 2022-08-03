نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي لسداد الدين والحالات المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي 1443، أُتيح النظام داخل المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين فرصة عظيمة، وهذه الفرصة تتمثل في إمكانية تقديم طلب رسمي للتواصل مع الديوان الملكي السعودي، حتي يتمكنوا من الحصول على بعض الخدمات التي من الممكن أن يوفرها الديوان لهم، والتي من أهمها المساعدة بالمال، أو سداد دين، أو علاج بالخارج، والكثير غير هذا. كما يمكنك التعرف أيضاً على منحة الديوان الملكي السعودي تعرف على طريقة التقديم والاستعلام عنها والشروط.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي الأرقام الخاصة بالديوان الملكي السعودي

الرقم الخاص بالديوان الملكي داخل السعودية 8004000000، بينما الرقم الموحد الخاص بخارج السعودية 920030003.

فلقد تم إتاحة رقم خاص بالديوان الملكي لولي العهد محمد بن سلمان وهو رقم محاني تماماً، حيث يتيح الفرصة أمام جميع المواطنين الموجودين في كل أنحاء السعودية الاتصال بهذا الديوان في الأوقات التي تم تحديدها. كما يمكنك معرفة أيضا خطوات طلب إعفاء بنك الراجحي.

كما تم توفير أيضاً رقم أخر مخصص للأشخاص المتواجدين في أماكن أخري، خارج المملكة العربية السعودية، وهذا من أجل التواصل مع الديوان الملكي، والتغلب على جميع العقابات التي قد يتعرضون إليها في البلاد الأخرى.

التواصل مع الديوان الملكي للإعفاء من القرض

حتي يتم الإعفاء من القرض يجب أن تتوافر بعض الأوراق، والتي يجب أن يتم إرفاقها مع الخطاب، وتتمثل هذه الأوراق في :

صورة البطاقة الشخصية الخاصة بالشخص صاحب القرض.

صورة واحدة خاصة بتقرير طبي يوضح الحالة الصحية لصاحب القرض، ويتم الحصول عليه من أي مستشفي حكومي.

البطاقة التي تخص العائلة.

تقديم نموذج شامل المعلومات الخاصة بطلب الإعفاء من القرض.

تقديم بيان يعبر عن الحالة الاجتماعية التي تعبر عن صاحب القرض.

البوابة الإلكترونية التي تخص التواصل مع الديوان الملكي

لقد قام الديوان الملكي بتوفير موقعا مميزاً من أجل تيسير عملية المتابعة مع المواطنين، ومعرفة الشكاوى والطلبات الذين يرغبون بها، ويتم هذا بدون دفع أي تكلفة و بدون بذل أي مجهود بدني والذهاب إلى المكان المخصص بالديوان الملكي. كما تستطيع معرفة خدمة إعفاء بنك التسليف.

طريقة تقديم طلب للديوان لسد الديون

كما يمكننا أيضاً عرض الخطوات المطلوبة لتقديم طلب من قبل المتعثر مادياً إلى الديوان الملكي السعودي بغرض سداد الدين المستحق كما يلي:

أولا يجب على المواطن أن يقوم بكتابة الطلب وفى بدايتها يقوم بتحية الملك وتقديم الشكر والثناء له

ثم يقوم بكتابة اطلب والتمس من سيادتكم دفع الدين عن ظروفي ويقون بكتابة الظروف لتأخر الدين.

كما يذكر نوع الدين، والجهة التي يدين لها، والأسباب لتعثر الدفع.

ثم عليه إرفاق مع الطلب جميع الأوراق والبيانات الخاصة به مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

ويقوم بتقديم وثيقة بإثبات الدين، وحالته المادية.

ثم يقوم بكتابة الطريقة التي يمكن الوصول إليه عن طريقها، ومحل الإقامة، ورقم الجوال، ورقم الهوية.

وبعد الانتهاء من الطلب يتم إرساله إلكترونيا عن طريق موقع الديوان.

و سيتم الرد في غضون شهر من تقديم الطلب

وسيحصل المواطن على رقم ليتمكن من المتابعة من خلاله في حالة أن يتم الموافقة على سداد الدين.

طريقة الاستعلام عن معاملة داخل الديوان الملكي

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التواصل.

ثم كتابة رقم الهوية الوطنية وكذلك رقم المرور

وأخيراً القيام بالضغط على خيار دخول وسوف يكون بإمكانك الاستعلام عن ما تريد بكل سهولة.

أهم الحالات المستحقة للمساعدة

كما حدد الديوان الملكي السعودي مجموعة الحالات التي يتم تقديم لها المساعدة ويمكننا عرض أهم هذه الحالات كما يلي:

الأشخاص المتعثرين ماديا بسبب أمر طارئ، وفي هذه الحالة يوافق الديوان على سداد الدين بدلا عنهم.

الأفراد الذين يعانون من أمراض خطيرة لا يقدروا على تكاليف العلاج، وفي هذه الحالة يقوم الديوان بتحديد مبالغ مالية لأخذ العلاج من المستشفيات الحكومية.

وأيضا يقدم الديوان المساعدة عند تعرض الفرد لأي مظلمة، ويساعد في حل الأزمات التي تواجه المواطنين.

كما يقوم الديوان أيضا بحل المشكلات المرتبطة بأصحاب التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كتأخر صرف المبلغ المستحق.

كيفية تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي 1443

يسهل الديوان الملكي السعودي على المستفيدين إمكانية تقديم الطلب وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لتقديم طلب مساعدة مالية كما يلي: