نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج قبول الحرس الوطني برقم الهوية 1444 نتائج القبول المبدئي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول الحرس الوطني برقم الهوية 1444 السعودي للعام الدراسي 1444. حيث كشفت وزارة الداخلية متمثلة بالحرس الوطني السعودي خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي وذلك بواسطة موقعها الرسمي من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية.

وفيما يتعلق بفتح باب التسجيل والتقدم لحملة شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالرتب العسكرية للعام الدراسي 1444. تم تحديد موعد بدء التسجيل وانتهائه ليكون من 18/7/2022 لينتهي 23/7/2022.

تقديم الحرس الوطني 1444

إن كنت من المهتمين بتقديم الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، فيمكنك التعرف على الخطوات الهامة للتسجيل وهي كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول على رابط موقع الحرس الوطني.

ثم تظهر لك بوابة الحرس الوطني فتقوم بالنقر على زر تطبيق.

بعد ذلك سوف تظهر لك مجموعة من البيانات التي يجب أن تقوم بكتابتها وهي رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد الخاص بك.

كما تقوم بالنقر على مربع التأكيد على قراءة جميع الشروط والأحكام ومن ثم تقوم بالضغط على زر التسجيل.

نتائج قبول الحرس الوطني برقم الهوية 1444

في حال رغبتك الاستعلام عن نتائج تقديم الحرس الوطني 1444 يمكنك اتباع مجموعة من الخطوات المحددة وهي كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول على رابط موقع وزارة الحرس الوطني.

ثم تقوم بالبدء في تسجيل الدخول.

بعد ذلك تقوم بإدخال الاسم ورقم الهوية الخاص بك.

ثم تقوم بتصفح القائمة الرئيسية.

كذلك تقوم بالنقر على نتائج الحرس الوطني.

ومن ثم تقوم بكتابة رقم الهوية.

كما تقوم بالنقر على زر بحث.

أيضًا سوف تظهر لك كل النتائج الخاصة بالاختبار.

كما يمكنك التعرف على كم راتب الجندي في الحرس الوطني مع البدلات والعلاوات السنوية.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل.

كما يجب أن يكون ذو سمعة حسنة وأخلاق طيبة ولا يكون عليه أي جرائم من الشرف أو الأمانة.

كذلك يجب أن يكون المتقدم غير متزوج من امرأة غير سعودية.

أيضًا لابد أن لا يقل عمر المتقدم من خريجي الثانوية العامة عن 17 عام ولا يزيد العمر عن 22.

ولابد أن يكون الطالب متناسق الطول مع الوزن.

مع أهمية أن لا تقل درجة تحصيل الطالب عن 60 درجة في اختبارات القدرات.

ولا يقل عن 60 درجة في اختبار التحصيل بالمركز الوطني للقياس.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن تقديم الحرس الوطني 1444 وقد ذكرنا لكم طريقة التسجيل و كيفية الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني، شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية.