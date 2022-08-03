نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة أنعام البطاقة الصحية | إصدار بطاقة صحية بيطرية في المقال التالي
منصة أنعام البطاقة الصحية، حيث تعد البطاقة الصحية واحدة من الخِدْمَات الإلكترونية الهامة التي توفرها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السُّعُودية، حيث تسمح هذه الخدمة للمواطنين الغير مسجلين والذين حصلوا على بطاقات صحية بيطرية بشكل إلكتروني طلب إصدار سجل مربي إلكتروني جديد عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، علي أن يتم التقديم علي هذه الخدمة وفق بعض المتطلبات الواجب توافرها في جميع المتقدمين لأداء الخدمة، وقد نوهت وزارة الزارعة بأن خدمة الحصول علي البطاقات الصحية يتم التقديم عليها بشكل مجاني دون الذَّهاب لمقرات العمل، وسوف نوفر لكم رابط منصة أنعام البطاقة الصحية.
منصة أنعام البطاقة الصحية
يوجد بعض الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوافر خلال التقديم في منصة أنعام البطاقة الصحية، ومن بين هذه المتطلبات ما يلي:
- يشترط أن يكون الموقع الخاص بالماشية من ضمن نطاق العيادة البيطرية المحددة من جانب كل مستفيد.
- يجب أن يتعهد صاحب الطلب بأن يتم الإبلاغ الفوري عند أي إصابات بالإمراض أو التعرض إلى النفوق المفاجئ للحيوانات التابعة له.
- تشترط الوزارة أن يتعهد صاحب الطلب بأن يقوم بتطبيق نظام الرفق بالحيوان الساري والمطبق في المملكة العربية السُّعُودية.
- ليس من حق صاحب الطلب الحصول على شهادة تعداد ماشية إلا بعد أن يمر ست أشهر على التاريخ الخاص بإصدار البطاقة.
- من مستندات التقديم الذي يجب توافرها خلال التقديم علي الخدمة هي بطاقة الهُوِيَّة الوطنية.
رابط إصدار بطاقة صحية
حتي يتم أداء الخدمة التي تخص منصة أنعام والحصول علي بطاقة طلب إصدار سجل مربين يجب القيام ببعض الخطوات التي تتم علي النحو التالي:
- يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى النظام: تسجيل دخول.
- يجب علي كل مستفيد أن يقوم بتحديد الخدمة المراد تنفيذ طلب لها.
- تسجيل جميع البيانات الشخصية والبيانات الخاصة بالاتصال ويجب تسجيلهم بشكل صحيح.
- إدراج كافة معلومات البطاقة الصحية البيطرية بشكل دقيق إن وجدت.
- إدخال وتسجيل جميع البيانات الخاصة بالحيوانات.
- يقوم المستفيد بتحديد أقرب جهه بيطرية تابعة له.
- النقر علي تأكيد أداء الخدمة من جانب وزارة البيئة والمياه الزراعة.
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