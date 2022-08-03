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عمر شويل - جدة حساب المواطن يعلن عن خطوات الاستعلام عن صدور نتائج الأهلية الدفعة 57 أغسطس 2022، حيث قام بالأفصاح عبر موقعه الإلكتروني تويتر، وينتظر المواطنين من السعوديين المستفيدين موعد الصرف من الدفعة الجديدة التي يقدمها حساب المواطن، ونبه حساب المواطن، ضرورة تحديث البيانات الخاص بهم وتقديم الوثائق المطلوبة طبقاً لأسباب عدم الأهلية عن طريق البوابة الإلكترونية وذلك خلال مدة أقصاها 90 يوم أي ثلاث شهور من صدور نتائج الأهلية “غير مؤهل”.

حساب المواطن يعلن عن خطوات الاستعلام عن صدور نتائج الأهلية الدفعة 57 أغسطس 2022

وقد قام بالأعلان برنامج حساب المواطن في السعودية يوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022 عن صدور نتائج الأهلية للدورة 57 لشهر يوليو 2022، حيث يعمل اابرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة.

نبذه عن حساب المواطن

برنامج حكومي سعودي بدأ في شهر ديسمبر 2017 ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، لكي تضمن حياة أفضل لمواطنيها. وفي مارس 2019 قام حساب المواطن بأصدار تطبيقًا للهواتف والأجهزة الذكية ليسهل اطلاع المواطنين على كافة بياناتهم وتعديلها ومشاهدة تفاصيل الطلب والتحقق من الأهلية أو الاعتراض، وعرض تفاصيل الدفعات المالية. وفي يوليو 2022 تلقى برنامج حساب المواطن دعما ماليا إضافياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمواجهه أعباء الحياة وأرتفاع الأسعار العالمية، وبلغت قيمة الدعم الموجه للبرنامج ثمانية مليارات ريال.

الإستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن حساب المواطن.

تسجيل رقم الهوية الوطنية سارية المفعول.

كتابة الرمز المرئي.

كتابة الرمز المرئي. الضغط على مربع الاستمرار لكي يتم الاستعلام عن حساب المواطن.

الإنتظار قليلا حتى ظهور كافة المعلومات بالتفصيل فيما يخص الدعم ونتائج الأهلية.

موعد صرف حساب المواطن لشهر أغسطس

من المعتاد أن يتم صرف حساب المواطن شهرياً للمستفيدين في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، في حالة مالم يتعارض هذا الموعد مع يوم عطلة إسبوعية، أو إجازة رسمية، وفي حال حدث ذلك يتم تقديم أو تأخير الموعد يوم، وفقاً لما تحدده الحكومة السعودية.

يتم نزول دعم حساب المواطن لشهر أغسطس في حسابات المستفيدين يوم الأثنين الموافق 10 أغسطس 2022، والموافق هجرياً 10 محرم 1444.