رابط نتائج قبول جامعة المجمعة 1444 للعام الجامعي بوابة القبول الموحد

يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات عن رابط نتائج قبول جامعة المجمعة في المملكة العربية السعودية على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، وقد أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة المجمعة منذ ساعات على صفحتها الرسمية على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي عن ظهور نتائج الترشيح للقبول الإلحاقي بالأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة، وقد أكدت جامعة المجمعة على تويتر أنه يجب على الطالب المرشح القيام بتأكيد القبول خلال يومين ولا يتأخر عبر موقعها الإلكتروني، ومن الجدير بالذكر أنه تم الإنتهاء الأيام الماضية من عمليات الفرز والإختيار بين الطلاب المتقدمين والتي تمت بشكل آلي بعيداً عن أي تدخل بشري طبقاً للشروط والمعايير المطلوبة لضمان المساواة بين الطلاب، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج ترشيح جامعة المجمعة كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن نتائج قبول جامعة الأمير سطام، فتابعونا.

نتائج قبول جامعة المجمعة

كل ما يتطلبه الأمر منكم لإجراء الإستعلام عن نتائج الترشيح التي أعلنتها عمادة القبول والتسجيل بجامعة المجمعة هو النقر على رابط الإستعلام عن نتائج الترشيح بالجامعة حتى يتم نقلكم إلى الموقع الإلكتروني للجامعة لمعرفة النتيجة إلكترونياً بدون التوجه إلى الجامعة في إطار اهتمام الحكومة السعودية بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على الرقمنة في تقديم الخدمات بدلاً من المعاملات الورقية، ومن الجدير بالذكر أن يجب على الطالب بمجرد معرفة ترشيحه إلى الجامعة أن يقوم بتأكيد الطلب في وقت لا يتعدى 48 ساعة حتى يستكمل إجراءات التسجيل والمقابلات الشخصية.

بوابة القبول الموحد

أوضحت جامعة المجمعة عدد ممن الشروط التي لا بد من توفرها في كل المتقدمين لها حتى يتم قبولهم، ونوضح لكم أبرز الشروط كالتالي: