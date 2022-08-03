اصدر برنامج حساب المواطن عبر منصات التواصل الاجتماعي “تويتر” انه تم إعادة فتح باب التسجيل في البرنامج بعد التعديلات الأخيرة ويمكن لكافة المواطنين الذين يرغبون في الحصول علي دعم مادي من جانب حساب المواطن التسجيل، ولكن هناك العديد من الشروط التي يلزم توافرها لكي يصبح المواطن من المستحقين للدعم الذي يقدمه حساب المواطن بشكل شهري ونقدم لكم بشكل تفصيلي في السطور التالية خطوات التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد 1444 وشروط استحقاق حساب المواطن بعد التعديلات الأخيرة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد 1444

يمكنك بخطوات سهلة وسريعة التسجيل في حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا توجه الي موقع حساب المواطن الرسمي عبر متصفح الويب علي الجوال او الحاسوب.

بعد ذلك ستجد خيار “انشاء حساب جديد” قم بالنقر علية.

ابدا الان في انشاء حساب خاص بك وكتابة رقم الهوية والبيانات المطلوبة الأخرى.

سوف يطلب منك إضافة قيمة الراتب الشهري للمتقدم وبيانات العمل الخاصة به قم بكتابتها بشكل صحيح.

بعد ذلك سوف يطلب منك رقم الحساب البنكي الخاص بك وعدد أفراد الاسرة.

بعد كتابة وتقديم كافة المعلومات التي يحتاجها حساب المواطن للتسجيل انقر علي ايقونة التسجيل وانتظر الرد.

شروط التسجيل حساب المواطن 1444

اعلن برنامج حساب المواطن عن شروط التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الأخيرة وجاءت الشروط كالتالي:

ان يكون المتقدم للتسجيل في حساب المواطن يحمل الجنسية السعودي وأصلة سعودي.

ان يكون المتقدم يقيم بشكل دائم داخل المملكة وان يكون اخر 90 يوم مقيم بالمملكة بشكل دائم.

الا يكون المتقدم يمتلك سجل تجاري او قد سبق له السجن.

ان يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة.

ان يكون المتقدم للاستفادة من حساب المواطن من محدودي الدخل.

وبذلك نكون قد وصلنا الي خاتمة موضوعنا ووفرنا لكم بشكل تفصيلي خطوات التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد 1444 وكافة الشروط التي وضعها برنامج حساب المواطن لكي يتمكن المواطن من التقديم واستحقاق الدعم الشهري الذي يوفره حساب المواطن للمواطنين محدودي الدخل لتيسير أمور الحياة في ظل الازمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد علي المستوي العالمي والمحلي.