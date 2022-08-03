استعلام وتسجيل حساب المواطن 1444 برقم الهوية لمعرفة أهلية الحصول على الدفعة 57

مازالت عمليات البحث مستمرة وتتزايد يوم بعد يوم عن رابط وخطوات استعلام حساب المواطن 1444 برقم الهوية بعد التعديلات الجديدة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً، والتي جاء من أهمها إعادة فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن للأقراد والأسر المستحقين للدعم، والعمل على زيادة مقدار الدعم الشهري للمستحقين، حيث تم تخصيص حوالي 20 مليار ريال سعودي لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار داخل المملكة العربية السعودية، وإليكم التفاصيل في التقرير التالي.

استعلام حساب المواطن 1444 برقم الهوية

يمكن لجميع المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن اجراء استعلام حساب المواطن 1444 برقم الهوية لمعرفة قيمة الدعم، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول مباشرة إلى رابط موقع برنامج حساب المواطن .

. ومن ثم الضغط فورا على أيقونة حسابي.

بعد ذلك يجب النقر على أيقونة الاستعلام ومنها يتم اختيار الاستعلام برقم الهوية الوطنية.

يقوم المستعلم بتسجيل رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة به بشكل صحيح.

ومن ثم يكتب رمز التحقق.

ويضغط على زر الاستعلام.

كيفية التسجيل في حساب المواطن 1444 برقم الهوية

تم تغيير رابط استعلام حساب المواطن 1444 برقم الهوية، كما أنه أصبح اليوم بإمكان جميع المواطنين ممن ينطبق عليهم الشروط والأحكام الخاصة بالتسجيل في برنامج حساب المواطن التقديم مباشرة للحصول على الدعم الشهري، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط موقع حساب المواطن.

ومن ثم تسجيل بيانات المستفيد والتي تتمثل في (رقم الهوية الوطنية، الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الجوال).

بعد نجاح الدخول على الموقع من خلال كلمة السر المؤقتة التي يتم إرسالها عبر الهاتف المحمول الذي تم تسجيله في البيانات.

يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة والتي تشمل (العنوان بالتفصيل، الحساب البنكي للمستفيد ، بيانات الدخل والتابعين).

ومن ثم يجب رفع المستندات المطلوبة.

مراجعة كافة البيانات قبل التسجيل.

الضغط على ايقونة التسجيل.

أما عن تعديلات حساب المواطن الجديدة فتشمل التالي: