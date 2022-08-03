نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية جدول حساب المواطن الجديد ١٤٤٤ لمستحقي الدعم ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول حساب المواطن الجديد 1444 للمسجلين الجدد في برنامج حساب المواطن لمعرفة مبلغ الاستحقاق الذي يتم صرفه يوم 10 من كل شهر ميلادي على مدار العام، وقد سبق وأعلن برنامج حساب مواطن بانفجراف توضيحي عبر تويتر، عن كيفية استخراج مبلغ الاستحقاق من خلال الحاسبة التقديرية بخطوات بسيطة من خلال إدخال الحالة والنقر على رابط الحاسبة التقديرية ليظهر أمام المواطن المبلغ المالي الفعلي المستحق صرفه للدفعة الحالية.

خطوات استخدام الحاسبة التقديرية وفق جدول حساب المواطن الجديد ٢٠٢٢

كما ذكرنا سابقًا أن وفق أحدث التعديلات الجديدة التي طرأت على حاسبة حساب المواطن بعد فتح التسجيل لمواطنين جدد، تم رفع الحاسبة التقديرية على الموقع الرسمي للبرنامج للتيسير على المسجلين الجدد احتساب المقدار المالي لصرف الدعم ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

بادئ ذي بدء فتح بوابة برنامج حساب المواطن بالمملكة. ثم كتابة اسم المستخدم ورقم المرور. أيضًا يتم الضغط على خانة الحاسبة التقديرية الظاهرة أمامك على الشاشة. يتم الضغط على أيقونة حالتك، ثم الضغط على احسب. في النهاية سيظهر أمامك استحقاق الدعم المتوقع صرفة تقديريًا.

دراسة الاهلية حساب المواطن ١٤٤٤ بالمملكة العربية السعودية

في نفس السياق السابق ذكره ومع ظهور نتائج أهلية الدفعة 57 شهر محرم 1444 لمستحقي الدعم، نشر برنامج حساب المواطن انفجراف عبر تويتر يوضح فيه الإجابة على تساؤل:

” ما هو الإجراء المفترض اتخاذه عند ظهور حالة الأهلية غير مؤهل؟ “.

وأعرب البرنامج أنه في تلك الحالة لابد من تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد، وإرفاق المستندات الناقصة والمطلوبة إلكترونيًا، وفق أسباب الرفض التي أوضحها البرنامج للمواطن، مع مراعاة ألا تتجاوز مدة تقديم اعتراض حساب المواطن 90 يوم من تاريخ إعلان حالة عدم الأهلية.

خطوات إرفاق المستندات إلكترونيا عبر حساب المواطن للغير مؤهل 2022

كذلك تم الإفصاح عن طريقة إرفاق مستندات حالة عدم الأهلية حساب مواطن، من خلال انفجراف توضيحي للخطوات التالية:

أولًا تسجيل الدخول لبوابة حساب المواطن الإلكترونية.

الإلكترونية. يلي ذلك القيام بالنقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

أيضًا قم بالضغط على خانة إدارة المرفقات الظاهرة أمامك على الشاشة.

الظاهرة أمامك على الشاشة. كذلك قم باختيار نوع المرفق أي المستند المراد إرفاقه سواء أكان عقد إيجار أو صك المكية، أو تعريف سكن من الجامعات، أو تعريف سكن من قطاع حكومي، أو تعريف سكن من قطاع عسكري…إلخ.

أي المستند المراد إرفاقه سواء أكان عقد إيجار أو صك المكية، أو تعريف سكن من الجامعات، أو تعريف سكن من قطاع حكومي، أو تعريف سكن من قطاع عسكري…إلخ. في النهاية قم بإضافة المستند واضغط على أيقونة حفظ.

موعد صرف الدفعة 57 شهر أغسطس حساب المواطن 2022

بناء على ما سبق ذكره عن ظهور نتائج أهلية الدفعة 57 حساب المواطن فسيتم صرفها وفق ما أعلنه تقويم السعودية يوم الأربعاء القادم الموافق 10 أغسطس 2022 الموافق 12 محرم 1444، وبإمكان المستفيدين الولوج البوابة الإلكترونية حساب المواطن والنقر على أيقونة الاستعلام بعد إدخال البيانات المطلوبة، وستظهر لهم مستحقات الدفعة 57.

قنوات التواصل مع برنامج حساب المواطن 1444-2022

في الختام نشر برنامج حساب المواطن تحديث من خلال انفجراف عبر الحساب الرسمي تويتر، يوضح فيه إمكانية التواصل المباشر عبر الوسائل التالية بالترتيب: