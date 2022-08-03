رابط نتيجة قبول جامعة طيبة 1444 للدبلوم والبكالوريوس بوابة القبول الموحد

يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات عن رابط نتيجة قبول جامعة طيبة لبرنامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وقد زادت عمليات اليحث من جانب الطلاب خلال الساعات القليلة الماضية عن نتائج القبول والترشيح في الجامعات السعودية خاصة جامعة طيبة، وقد أعلنت عمادة التسجيل والقبول بالجامعة عن نتائج الترشيح الأولى للطلاب والتي تمت بناء على معايير وشروط أهمها ترتيب رغبات الطلاب والأخذ في الإعتبار الأماكن الشاغرة بالكليات، وقد تمت عملية المفاضلة والإختيار بطريقة آلية بعيدة عن التدخل البشري، ونكتب لكم هذه المقاةل عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج القبول بالجامعة كما وضحنا لكم في مقال سابق رابط نتيجة قبول جامعة أم القرى، فتابعونا.

نتيجة قبول جامعة طيبة

حددت جامعة طيبة بعض الشروط للطلاب المتقدمين لها للدراسة ببرنامجي البكالوريوس والدبلوم حيث أشارت أنه لا يجب أن يكون مر أكثر من عامين على حصول الطالب على مؤهل الثانوية العامة إذا كان يرغب في الإلتحاق بالكليات الطبية والتمريض أما بالنسبة للكليات الأخرى لا يجب أن يكون مر أكثر من أعوام، ونوضح لكم الآن رابط الإستعلام عن نتائج الترشيح بالجامعة فقط قم بالدخول إلى الرابط المظلل الخاص بالموقع الإلكتروني بالجامعة لمعرفة تفاصيل نتيجتك.

بوابة القبول الموحد

حددت الجامعة بعض الشروط لقبول الطلاب المتقدمين لها أبرزهم أن يكون الطالب سعودي الجنسية واجتاز اخبار القدرات العامة وغير مسجل لدى جامعة أخرى، وقد صرحت جامعة طيبة منذ فترة عن موعد ظهور نتائج القبول للطلاب الراغبين لدراسة البكالوريوس والدبلوم على أن يكون يوم الأربعاء 5/1/1444هـ الموافق 3/8/2022م، ويجب على الطالب المرشح أن يقوم بتأكيد القبول خلال الفترة من 3 أغسطس حتى 6 أغسطس ولا يجب أن يتأخر في التأكيد واستكمال إجراءات التسجيل والمقابلات الشخصية بالجامعة.

وأخيراً نكون قد انتهينا من كتابة هذا المقال الهام والذي أوضحنا له كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذا الموضوع، ونتمنى أن يكون حاز على إعجابكم، ولأي استفسار أو سؤال فقط قم بترك تعليق بالأسفل وسنرد عليكم فوراً