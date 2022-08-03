لجنة القبول الموحد في الجامعات الحكومية والتقنية 1444 “الجدول الزمني” والشروط العامة للقبول

أوضحت لجنة القبول الموحد ١٤٤٤ الخاصة بالجامعات الحكومية في المملكة، الكليات التقنية الموجودة بالرياض عبر الموقع الإلكتروني الرسمي عن ظهور نتيجة القبول للفرز الأول يوم الإثنين الماضي ١-٨-٢٠٢٢، والبدء في إجراء التأكيد على الفرز الأول إلكترونيًا بواسطة البوابة الإلكترونية للقبول، وأوضحت اللجنة أنه سيتم إيقاف تلقي الطلبات يوم الخميس المقبل الموافق ٤-٨-٢٠٢٢، وأوضحت أن عملية التأكيد لقبول الفرز الأول ستكون الساعة الثانية عشر ظهرًا، وبعد ذلك لن يتم قَبُول أي طلبات ثم أن اللجنة أوضحت الشروط العامة للتقديم، والكثير من التفاصيل التي سوف نتعرف إليها في المقال.

لجنة القبول الموحد 1444 الجدول الزمني

أوضحت لجنة القبول الموحد 1444 الفصل الدراسي الجديد سوف يبدأ نهاية شهر أغسطس الحالي ٢٠٢٢، وللتعرف على الجدول الزمني المحدد للقبول تابع التالي:

يوم “الاثنين” ٣-١-١٤٤٤ الموافق ميلاديًا 1 أغسطس 2022 تم الإعلان عن النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول من خلال الرابط الإلكتروني للقبول.

“الخميس” ٦-١-١٤٤٤ ميلاديًا 4-8- 2022 الموعد النهائي لتأكيد للفرز الأول، وسوف يتم إلغاء قَبُول أي طلبات بعد 12 ظهرا.

4 أغسطس 2022 الموافق ٦-١-١٤٤ سوف يتم إعلان النتائج، ومن ثم بَدْء تأكيد القبول للفرز الأخير.

“الأحد” الموافق 9-1-144٤ ميلاديًا 7-8- 2022 الموعد النهائي لتأكيد القبول للفرز الأخير، وسيتم إلغاء القبول بعد 12 ظهرا

28 أغسطس 2022 الأحد سيكون أول أيام العام الجامعي 1444.

شروط القبول الموحد في الجامعات بالمملكة

حددت لجنة القبول الموحد بالجامعات الحكومية، والتقنية عدد من الشروط العامة الواجب توافرها في الطلاب والطالبات المتقدمين، وهي كالتالي:

الحصول على إتمام التعليم الثانوي أو شهادة تضاهيها سواء من خارج المملكة أو داخلها.

عدم زيادة مدة الحصول على الشهادة الثانوية عن ٥ سنوات عند التقديم.

أداء كل من اختيار التحصيلي، والقدرات بنجاح.

يجب أن يتوافر في المتقدمين الشروط التي يتم تحديدها من قبل كل جامعة على حدي.

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم سليم البنية، ولائق صحيًا.

لا يتم قَبُول الحاصلين على شهادة البكالوريوس في الجامعات.

ثم أن الكليات التقنية لا تقبل الحاصلين على الدبلوم.

في حالة فصل المتقدم من اي جامعة أو كِلْيَة لسبب تأديبي لا يتم قبوله في أي جامعة سواء كانت حكومية أو تقنية.

عدم زيادة سن المتقدم عن ٢٥ سنة من الشروط الضرورية للقبول في الكليات التقنية.

جامعات القبول منطقة الرياض

تضم جامعات القبول منطقة الرياض كل من هذه الجامعات “الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، الأمير سطام بن عبد العزيز، الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الملك سعود، شقراء، المجمعة، الكليات التقنية في منطقة الرياض”.