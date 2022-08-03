نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل جديد في حساب المواطن 1444 شروط التسجيل بعد التعديلات الجديدة والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل جديد في حساب المواطن 1444، منذ أن تم فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن منذ إغلاقه لمدة عامين من عام 2020 ولم يتم فتح باب التسجيل ولكن في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة من غلاء الأسعار و ضيق المعيشة, أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار مرسوم ملكي بتخصيص مبلغ دعم إضافي يبلغ قيمته 8 مليون ريال سعودي دعم إضافي لبرنامج حساب المواطن لمواجهة إرتفاع الأسعار، كما أمر بإعادة فتح باب التسجيل لإضافة أسرة جديدة في دعم حساب المواطن، وتم إضافة بعض الشروط الجديدة بعد التعديلات لقبول طلب التسجيل والحصول على الدعم.

تسجيل جديد في حساب المواطن 1444

يضم برنامج حساب المواطن الآلاف من الأسر السعودية المحتاجة ومحدودة الدخل، حيث كان الهدف من إنشاء البرامج عام 2017 م هو توفير حياة كريمة للمواطنين وتقديم الدعم لهم، لذلك هناك الكثير من السعوديين الذين كانوا ينتظرون إعادة فتح باب التسجيل للتقديم وبعد الإعلان عن فتح باب التقديم والجميع يبحث عن طريقة التسجيل وهي:

أولا قم بالتوجه إلى موقع حساب المواطن.

قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

ثم قم بكتابة رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد.

بعد ذلك قم بالضغط على التالي.

سيتم إرسال رسالة نصية على جوالك برقم المرور المؤقت.

قم بإدخال الرقم في الخانة المخصص لها، وإدخال كلمة مرور جديدة.

بعد ذلك قم باستكمال التسجيل بإدخال البيانات المطلوبة (بيانات التابعين، بيانات العنوان، البيانات العامة، بيانات الدخل، بيانات الحساب البنكي، بيانات العقارات).

ثم قم بالقرار على صحة البيانات التي تم إدخالها.

الموافقة على الشروط والأحكام المذكورة أمامك.

ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تسجيل.

ما هي شروط التسجيل في حساب المواطن 1444 بعد التعديلات الجديدة

لقد حدد برنامج حساب المواطن بعض الشروط الجديدة التي يجب الالتزام توافرها في المتقدم لقبول طلب الحصول على الدعم، الشروط هي:

يقدم الدعم إلى المواطن السعودي، يستثني من ذلك المرأة الغير سعودية ومتزوجة من سعودي ولديها أبناء سعودي.

إقامة المتقدم الدائمة تكون في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.

عدم امتلاك المتقدم أصول مالية او أملاك ذات قيمة مسجلة باسمه.

ألا يكون المتقدم مسجون أو مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

المستندات المطلوبة للتقديم في حساب المواطن 1444

من شروط استكمال تسجيل جديد في حساب المواطن هو رفع و ارفاق المستندات المطلوبة للتسجيل وهي:

صورة من الهوية الوطنية.

مستند بقيمة الدخل الشهري.

الحساب البنكي.

كارت العائلة.

بطاقة الأحوال المدنية.

صورة من الدخل الشهري للزوجة أن وجد.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1444 بعد التعديلات الجديدة

يبحث جميع المستفيدين من حساب المواطن عن كم مبلغ دعم حساب المواطن لكل فرد بعد التعديلات الجديدة وقيمة الدعم المضافة وهو على النحو التالي: