نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دراسة الأهلية حساب المواطن دفعة 57 “موعد الصرف 1444” حاسبة حساب المواطن المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن نتائج أهلية برنامَج حساب المواطن 1444 الدفعة 57 لذلك يتساءل المواطنين السعوديين الذين تم التحقق من أهليتهم عن موعد صرف الدفعة لشهر أغسطس 2022، وأعلن الحساب أنه على المواطنين الراغبين في التحقق من الأهلية الذَّهاب إلي الرابط الإلكتروني الرسمي Ca.gov.sa، واتباع الخطوات، وإدخال البيانات التي يتم طلبها، ومن ثم الحصول علي النتيجة ثم أن البرنامَج أوضح الطريقة الصحيحة التي تمكن الذين لم تتم الموافقة على أهليتهم بسبب المستندات أو غيرها من الأمور التي سوف نوضحها في الفقرات القادمة من تقديم طلب اعتراض، واتباع عدد من الخطوات مع رفع الوثائق، وسوف نوضح جميع التفاصيل، والخطوات داخل المقال.

الاستعلام عن نتيجة دراسة الأهلية حساب المواطن دفعة 57 أغسطس 2022

أعلن حساب المواطن عن نتائج الأهلية شهر محرم 1444، ويستطيع المواطنين السعوديين الذين تم قبولهم من الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا بواسطة رابط Ca.gov.sa حساب المواطن citizenaccount.

تقديم اعتراض الأهلية حساب المواطن دفعة 57

دراسة الأهلية حساب المواطن يتساءل المواطنين الذين ظهر لهم غير مؤهل في الأهلية عن الإجراء الواجب اتباعه، وقد أوضح الحساب أنه على المواطن الذَّهاب إلى البوابة Ca.gov.sa خلال مدة لا تتعدي ٣ شهور “٩٠ يوم” من الحصول على النتيجة، تحديث البيانات المطلوبة، وأيضًا إرفاق المستندات المطلوبة التي تم رفض الأهلية بسبب عدم رفعها أو عدم صحتها citizenaccount، وتقديم طلب الاعتراض.

موعد صرف دفعة أغسطس 2022

سيتم صرف الدفعة في الحِقْبَة المقبلة الدفعة 57 شهر محرم، وذلك وفقًا لمواعيد الصرف السابقة فسوف يبدأ الصرف من 6-8-2022، حتى يوم 10-8-2022، وذلك يوافق هجريًا 12 من شهر محرم 1444.

حاسبة حساب المواطن المطور

يستطيع مستحقي الدعم النقدي معرفة القيمة المستحقة بواسطة استخدام الحاسبة التقديرية حاسبة الدعم الشهري، وذلك ب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الذَّهاب إلي منصة الحساب.

بعد ذلك يتم اختيار الحاسبة التقديرية، والضغط عليها.

ثم تحديد عدد أفراد الأسرة، وحالتك متزوج اعزب.

الآن اضغط على احسب.

في النهاية سيظهر أمامك قيمة الدعم الشهري التقريبية.

شروط حساب المواطن

للاشتراك في البرنامَج Ca.gov.sa يجب توافر عدد من الشروط في المتقدمين، التي من بينها التالي:

الشرط الرئيسي هو الجنسية السُّعُودية، وأيضًا حاملي بطاقات تنقل يمكنهم التقديم.

ثم أن الفرد الذي يبلغ ١٨ عام، ومنفصل عن أسرته في مسكن مستقل يستطيع التقديم.

يستثنى من شرط الجنسية أولاد السيدة السُّعُودية، والزوجة أو الزوج الغير سعوديين، ولكنهم من حاملي بطاقات التنقل.

من الضروري الإقامة المستدامة داخل الأراضي السُّعُودية، وذلك خلال السنة التي تسبق التقديم للبرنامج.

عدم تواجد المتقدم داخل دار إيواء أو التخرج من هنا، وعدم الحبس في أي قضايا سابقة.

من الضروري أن تتطابق بيانات المواطن الذي تم إدخالها عند التسجيل مع المستندات الموجودة في الجهات المختصة.

يتم تحديد قيمة الدعم وفقًا لعدد أفراد الأسرة، والإعمار الخاصة بهم سواء كان أكبر أو أقل من ١٨ سنة.

ثم أن دخل الأسرة يحدد قيمة الدعم حيث من الضروري أن تكون قيمة الدخل أقل من الحد الأدنى الذي أعلنته الحكومة السُّعُودية.

تسجيل حساب المواطن الجديد

تم فتح باب التسجيل في الحساب من جديد وفقًا للأوامر الملكية، ولذلك سوف نتعرف إلى عدد من الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل، وهي كالتالي:

في البداية يتم الدخول إلى رابط البرنامَج حساب المواطن.

ثم إنشاء حساب.

عليك الآن تسجيل البيانات المطلوبة منك في الخانات الصحيحة بدقة.

بعد ذلك ادخل كل من رَقَم الهاتف، ورقم الهُوِيَّة، وتاريخ الميلاد.

سوف تصلك رسالة على هاتفك الذي قمت بإدخاله بها كلمة سر مؤقتة يمكنك تغييرها فيما بعد.

قم بإدخالها في الحساب ثم تغييرها.

الآن قم بإكمال جميع البيانات المطلوبة منك.

ادخل العنوان الخاص بك.

بعد ذلك يجب ادخال رقم الحساب البنكي.

ثم ادخال بيانات أفراد الأسرة التابعين لك، وبيانات السكن.

قم في هذه الخطوة برفع المستندات المطلوبة منك.

في النهاية راجع كافة البيانات، ومن ثم قم بالإقرار على صحتها، وأرسل الطلب.

قيمة دعم برنامَج المواطن

بلغت القيمة المستحقة المتوسطة من الدعم الشهري للأسرة ١٩١٩، وذلك في شهر ٧ الماضي ٢٠٢٢ خلال الدفعة ٥٦، وهذه القيمة تزداد عن الدفعة التي تسبقها التي بلغت ١٠٦٧ ريال سعودي كما بلغ عدد المواطنين السعوديين وأسرهم ١,٩ مليون، وبلغ عدد التابعين ٨,١ مليون من المستفيدين كما بلغ عدد المستحقين المستقلين ١١٦ ألف بنسبة ٦٪ من الإجمالي.

من الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز” قد قام في شهر ٧ السابق ٢٠٢٢ قد خصص مبلغ ٢٠ مليار ريال لجميع المستحقين من برامج الدعم بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، وقد تم تخصيص مبلغ ١٠ مليار ريال لكل المستفيدين من الضمان، وحساب المواطن، وجاءت هذه القرارات لتستمر لنهاية السنة المالية الحالية، كما أنه قد قام بإعلان فتح التسجيل من جديد، وذلك وفقًا للشروط السابق ذكرها، ومن الجدير بالذكر أن الملك سلمان قد خصص مبلغ لكافة المواطنين السعوديين من مستفيدي برنامَج مربي الماشية، وبلغ هذا المبلغ ٤٠٨ ملايين ريال سعودي.