موعد نزول حساب المواطن شهر محرم 1444 أغسطس 2022 الدفعة 57

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عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن شهر محرم 1444 شهر أغسطس (آب) 2022 ؛ حيث ينتظر العديد من أبناء المملكة من مستحقي الحصول على دعم برنامج حساب المواطن قيام مسؤولي البرنامَج بالإعلان عن موعد صرف دعم حساب المواطن كل شهر ميلادي جديد ، حيث أنه يتم صرف هذا الحساب كل يوم عشرة من الشهر الميلادي كما هو معتاد ما لم يصدف إجازة، ومن خلال مقالنا سوف نقوم بتوضيح تاريخ إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن لهذا الشهر.

موعد نزول حساب المواطن شهر محرم 1444 أغسطس 2022

يوم الأربعاء 10/8/2022 الموافق 12/01/1444هـ هو موعد نزول حساب المواطن حيث من المقرر أنه يتم إيداع الراتب الشهري الخاص بحساب المواطن للمستفيدين من هذا الحساب كل يوم عشرة في الشهر الميلادي وفي حالة مصادفة أن يكون يوم العاشر هو يوم عطلة رسمية مثل يوم جمعة أو أي إجازة آخرى فيتم تقديم أو تأخير صرف حساب المواطن إلى اليوم التاسع أو اليوم الحادي عشر من نفس الشهر أما بالنسبة لشهر محرم فسوف يتم صرف حساب المواطن في يوم الثاني عشر من شهر محرم لعام 1444ه‍ (12/1/1444) وهو الموافق ليوم الأربعاء العاشر من شهر أغسطس لعام 2022م.

كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن 1444

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية عن طريقة التسجيل في برنامَج حساب المواطن وذلك بعد أن قيام الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بـِ فتح التسجيل في حساب المواطن جديد مرة أخرى ، ويجب على من يريد الاستفادة من حساب المواطن أن يقوم بإتباع الخطوات التالية:

الولوج المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن ca.gov.sa

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

ثم يتم تدوين كل من رقم الهُوِيَّة الوطنية، ورقم الجوال ، وتاريخ الميلاد.

بعدها سوف يتم إرسال رسالة على رَقْم الجوال المسجل يوجد بها كلمة السر المؤقتة ثم بعدها يتم البَدْء في التسجيل وتدوين البيانات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات التي تم تدوينها.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة تقديم.

يمكن للمستخدم بعض قَبُول الطلب البدء في إضافة تابع في حساب المواطن أو إضافة مولود جديد في أي وقت.

طريقة الاستعلام عن أهلية دعم حساب المواطن

لقد تم وضع بعض الخطوات التي يستطيع المواطن من خلالها أن يقوم بالاستعلام عن أهلية دعم حساب المواطن وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الذهاب إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن وتسجيل الدخول.

ثم يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم النقر على رابط خدمة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

على المستخدم أن يقوم بتدوين كافة البيانات المطلوبة حتى يتم الاطلاع على الحساب الخاص به.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة سوف يتم ظهور الكثير من البيانات الخاصة بحساب المواطن ومن خلالها يتم التعرف على الأهلية.

مدة دراسة الأهلية في حساب المواطن

30 يوماً تستغرق مدة دراسة الأهلية في حساب المواطن مدة شهراً كاملاً أو ثلاثون يوماً حتى يتم الرد على أحقية المواطن المتقدم من حساب المواطن أم لا وذلك بعد التأكد من أن هذا المتقدم تتوافر فيه كافة الشروط التي تمكنه من الحصول على دعم أهلية حساب المواطن.

وفي الختام نكون قد تعرفنا على موعد نزول حساب المواطن لشهر محرم وأيضاً تعرفنا على كيفية التسجيل في حساب المواطن كما أننا قمنا بالتعرف على طريقة الاستعلام عن أهلية دعم حساب المواطن وأخيراً قمنا بالتعرف على مدى دراسة الأهلية في حساب المواطن.