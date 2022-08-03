صفحة الدخول الى نظام جدارة عبر النفاذ الوطني تسجيل الدخول مسار

يتطلع العديد من الأشخاص إلى فرص العمل التابعة للحكومة لذلك يبحثوا عن صفحة الدخول الى نظام جدارة، وهو عبارة عن منصة إلكترونية ضخمة يمكن عبرها التقديم للإلتحاق بالوظائف الحكومية المتوفرة من خلال المؤهل الدراسي ومستوى الخبرة ويتم ذلك وفق شروط خاصة وضعتها المملكة العربية السعودية، فمن خلال هذه الصفحة فقط يمكنك التسجيل بخطوات بسيطة نشرحها لكم عبر سطور مقال اليوم.

صفحة الدخول الى نظام جدارة

يمكن للمواطن أن يقوم بنفسه بتنفيذ عملية الدخول إلى منصة جدارة، والتعرف على الوظائف المتاحة من خلال تطبيق الخطوات التالية:

ادخل إلى صفحة نظام جدارة.

سجل الدخول بالضغط على تسجيل الدخول من النفاذ الوطني الموحد.

أكتب اسمك وكلمة المرور المستخدمين في موقع أبشر.

قم بتسجيل الرمز المرئي، ورمز التحقق الذي سيرسل لك على هاتفك.

ستتدخل مباشرةً إلى صفحة النظام، ثم ابدأ عملية التسجيل.

طريقة التسجيل في نظام جدارة

يستطيع مواطني المملكة التي تتوفر بهم شروط التقديم والالتحاق بالوظائف التسجيل في النظام بطريقة بسيطة باستخدام الخطوات التالية:

الولوج إلى صفحة نظام جدارة.

أبدأ باختيار تسجيل جديد، ثم أكتب بياناتك الشخصية كما وردت في الهوية الوطنية، وتتمثل في رقم الهوية، تاريخ الميلاد ونوع الشخص المتقدم للوظيفة.

اضغط على دخول.

يقوم النظام باستدعاء بياناتك الحكومية من خلال رقم الهوية الذي أدخلته، وهي الاسم كاملاً، النوع وتاريخ الميلاد.

قم بتوضيح الحالة الصحية لديك، وإرفاق ما يثبت وجود أي إعاقة إن وجد ذلك.

أدخل البيانات التي يمكن التواصل معك عبرها مثل عنوانك مفصلاً، أرقام هاتفك وجوالك وبريدك الإلكتروني.

أكتب مؤهلاتك بالتفصيل، مثل مؤهلك الدراسي، الشهادات العلمية الحاصل عليها وتاريخ التخرج.

ضم الأوراق الخاصة بالمؤهل الدراسي إلى الطلب.

تعبئة البيانات الأخرى كالوزن، الطول، اللغات ومهارات الكمبيوتر.

إدخال كلمة مرور ثم تأكيدها.

الضغط بالموافقة على صحة البيانات المدخلة.

أخيرًا حفظ الطلب.

من خلال سطور مقالنا قد وضحنا لكم خطوات الوصول إلى صفحة الدخول إلى نظام جدارة، كما شرحنا لكم كيفية التسجيل في النظام للالتحاق بالوظيفة المناسبة، وأضفنا لكم كافة المستندات والمعلومات التي يطلب النظام إدخالها لإتمام عملية التسجيل أو الاستعلام.