ما هو اختبار التحصيلي والقدرات، الكثير من الطلاب، والطالبات، يتساءلون عن كيفية أداء هذا الاختبار، حيث أن الطلاب يمرون بالكثير من المراحل الدراسية، وتعد مرحلة الثانوية العامة من أهم تلك المراحل، وذلك لكونها المرحلة التمهيدية لدخول الجامعة، حيث أن مرحلة الجامعة تتطلب قدرات علمية، وتعليمية هامة، وكل طالب له قدراته الخاصة، التي تؤهله لدخول كلية ما، ومن أجل ذلك سوف نذكر لكم أهم نقاط هذا الموضوع التي تهمكم.

ما هو اختبار التحصيلي والقدرات

يستهدف الاختبار التحصيلي، كافة الطلاب المتخرجين من مرحلة الثانوية العامة. حيث أن ذلك يعد هو المقياس الأساسي، لدخول الجامعة. فيعد هذا أفضل معيار لقياس مستويات الطلاب بشكل عادل.

يعتبر الهدف من هذا الاختبار، هو مساعدة الجهات. والهيئات التعليمية في عملية اختيار كافة الطلاب، الذين يكونوا قد حصلوا على أعلى الدرجات في الامتحان الخاص بمقررات الثانوية العامة.

هذا الاختبار التحصيلي، يقوم على عملية قياس مستوى الطلاب في المواد الدراسية الخاصة بالجانب العلمي فقط. والتي تكون من ضمن المقررات الخاصة بمنهج الثانوية العامة.

الأسئلة الخاصة بهذا الاختبار

يعتبر هذا الاختبار من أهم الاختبارات التي قد يخوضها الطالب. حيث أنها تعد مرحلة هامة قبل الالتحاق بالمرحلة الجامعية، فيجب أن نتعرف سويًا على طبيعة هذا الاختبار، والأسئلة التي يتضمنها.

يقوم الاختبار التحصيلي على اختيار عدة أسئلة مختلفة من مواد علمية. والتي هي مادة الأحياء، ومادة الكيمياء، ومادة الفيزياء، وأخيرًا الرياضيات.

كما يتبين لنا أن هذا الاختبار يتم على مقررات الثلاث سنوات للثانوية العامة، وبشكل خاص الطلاب الذين ينتمون بالقسم العلمي.

تعد أسئلة هذا الاختبار مختلفة في درجة صعوبتها، فنجدها متفاوتة بشكل كبير، وذلك لأنها تقوم بقياس مستوى الفهم، وكذلك المستوى المعرفي، والمجال التطبيقي.

ويتضح لنا أن عملية تقسم الاختبار بالنسبة للأسئلة على الثلاث سنوات، فنجد أن لكل صف. نسبة مئوية من أسئلة هذا الاختبار، وتقسم بشكل متفاوت. حيث يعد النصيب الأكبر للصف الثالث الثانوي.

فعملية التقسيم تتم كالآتي، فنجد أن الصف الأول الثانوي، يأتي منه أسئلة بنسبة 20%. والصف الثاني الثانوي، 30%، والصف الثالث الثانوي 50%.

في ختام هذا المقال، نكون وبفضل الله، قد استعرضنا لكم كافة المعلومات التي تعتبر الإجابة الوافية لعنوان هذا المقال ما هو اختبار التحصيلي والقدرات، فبعد أن تنتهوا من قراءة هذا المقال، ستكونون جاهزون لهذا الاختبار.