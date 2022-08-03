عندما تتغير مهنة المواطن إلى مهنة أخرى، فهنا يستوجب عليه تغييرها على الفور داخل البطاقة من قبل الأحوال المدنية، وهناك حرص من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية على توفير الخدمات الإلكترونية التي تسهل الكثير على المواطنين، وبناء على ذلك يتم طرح سؤال كيف اغير المهنة في الاحوال إلكترونيًا، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه.

كيف اغير المهنة في الاحوال

يتم تعديل المهنة في الأحوال المدنية بالسعودية من خلال تلك الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بتنزيل النموذج الخاص بطلب تغير السجل المدني، وذلك عن طريق نموذج طلب تعديل وحذف.

ومن هنا تأتي خطوة إدخال البيانات التي تطلب منه بالصفحة، ثم يقوم بتعديل مهنته.

وبعدها يقوم بإرفاق كافة الأوراق المطلوبة منه بالموقع.

ثم يقوم باختيار أقرب فرع للأحوال المدنية من مكانه، حتى يقوم بزيارته وتقديم كافة الأوراق المطلوبة.

ومن بعد التوجه إلى أقرب فرع، فهنا يقوم المتقدم باتباع كافة التعليمات التي سيمليها عليه موظف خدمة العملاء، وبذلك تتم عملية تغيير المهنة بالشكل الصحيح دون بذل أي مجهود على عكس ما كان يحدث في الوقت السابق.

شروط تغيير المهنة في الأحوال المدنية

حددت الأحوال المدنية في السعودية عددًا من الشروط التي يتوجب الالتزام بها كي يتم تغيير المهنة بالشكل القانوني، وإليكم أبرز تلك الشروط بالصورة الآتية:

من الضروري تقديم خطاب من قبل القطاع التابع له المتقدم.

ويجب أن يتم التغيير من القطاع نفسه، وذلك في حال وجود الربط الإلكتروني.

ويشترط التوجه إلى مكتب الأحوال المدنية لتقديم الطلب الخاص بتعديل المهنة في الأحوال.

ولا بد أن يتم تقديم الأوراق التي تثبت كافة المعلومات الخاصة بحالة المتقدم بصورة دقيقة، حتى يتم قبول طلبه دون أي صعوبات.

وبالتالي نكون قد تناولنا إجابة سؤال كيف اغير المهنة في الاحوال بشكل مفصل، ولاحظنا أن هناك ارتباط ما بين توافر الشروط في المتقدم الخاصة بتغيير المهنة، حتى يتم قبول طلبه مباشرة، كما لاحظنا أن الطريقة الجديدة التي وفرتها الأحوال المدنية قد سهلت الكثير على المواطنين بشكل لافت للنظر.