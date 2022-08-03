طريقة اضافة الزوجة في الضمان الاجتماعي المطور السعودية 1444 وشروط التسجيل

كيفية اضافة الزوجة في الضمان الاجتماعي؟ أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كيفية اضافة الزوجة في الضمان الاجتماعي المطور ووضع الشروط التي تلزم للتمكن من الاستفادة من الدعم، هذا ما نوضحه في السطور التالية، حيث وضعت الوزارة الدعم للأسر في السعودية لضمان لهم حياة كريمة مع توفر الشروط للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

كيف اضيف زوجتي في الضمان الاجتماعي المطور؟

يمكن للمواطنة المتزوجة التقديم للإضافة في الضمان الاجتماعي المطور باتباع بعض الخطوات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وتلك الخطوات تتمثل في التالي:

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي

ثم النقر على الصفحة الرئيسية لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على زر تسجيل الدخول.

ثم اختر الخدمات الإلكترونية.

حدد إدارة التابعين.

ثم اضغط على تقديم الآن.

بعدها قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

ثم انقر على ابدأ الخدمة.

ثم اضغط على إضافة تابع جديد.

ثم املأ البيانات المطلوبة التي تخص الزوجة التي ترغب بإضافتها في الضمان الاجتماعي المطور.

ثم يتم إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

انقر على أيقونة إرسال الطلب.

أسئلة وأجوبة حول نظام الضمان الاجتماعي المطور

للتسجيل في النظام: https://t.co/QNwBc7qkCN pic.twitter.com/KEEGWlMwOa — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) أسئلة وأجوبة حول نظام الضمان الاجتماعي المطور

للتسجيل في النظام: https://t.co/QNwBc7qkCN pic.twitter.com/KEEGWlMwOa — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) November 20, 2021

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة

يتم اضافة الزوجة في الضمان الاجتماعي المطور بشرط استيفاء الشروط التالية:

يجب أن تكون المرأة المضافة سعودية الجنسية مقيمة بالأراضي السعودية.

ألا يتعدى الراتب الخاص بها الحد المانع المحدد من قبل الضمان الاجتماعي.

في حالة كانت المرأة مطلقة أو مهجورة أو معلقة، جيب تقديمها للمستندات التي تثبت الأمر.

إن كانت السيدة أرملة وتعول أطفال، في تلك الحالة يتم دفع دعم للأبناء.

في حالة كانت كبيرة في السن، يمكنها في تلك الحالة الحصول على معاش تقاعدي من الضمان الاجتماعي المطور.

يجب ألا تكون المتزوجة لديها سجل تجاري.

كما يجب أن يكون الزوج مريض ولا يقدر على العمل وإعالة الأسرة.

آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور

يتم حساب نظام معاش الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع ما يلي: