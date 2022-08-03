قرض ترميم.. بالتفصيل شروط تمويل الترميم – بنك التنمية الإجتماعية وجميع الأوراق المطلوبة

إن وجود البيوت المتهالكة التي بنيت منذ فترة طويلة من الزمن يحتاج إلى إعادة ترميم؛ إلا أن هذا يتكلف الكثير من المال لذلك قرر بنك التنمية الاجتماعية منح قرض ترميم لعدد من الأشخاص؛ ولكن لابد من توافر بعض الشروط التي وضعها بنك التنمية للحصول على تمويل الترميم، لذا نحاول أن نساعدك في الحصول على القرض ونقدم لك أهم شروط الحصول عليه من خلال السطور القادمة.

قرض ترميم

للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحصول على القرض لترميم المنازل إليكم أهم الشروط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية فيما يلي:

أن يكون عمر المتقدم على القرض سبعين عامًا ولا يزيد عن ذلك، وعمر الكفيل خمسة وخمسين عامًا.

أن يكون الحد الأعلى لدخل المتقدم على القرض 12.500 ريال.

وجود عقد امتلاك للمبنى الذي يحتاج إلى الترميم.

أن يكون المنزل بني منذ خمسة سنوات أو أكثر.

في حالة نقل ملكية المبنى لا بد من مرور أكثر من عام على ذلك.

أن يكون الفرق بين قرض الترميم الأول والثاني ثمان سنوات على الأقل.

مساحة أرض المبنى لا تزيد عن ألف متر مربع.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الترميم

للحصول على القرض وبعد استيفاء أهم الشروط المذكورة في الأعلى لا بد من توافر المستندات اللازمة، والتي نعرضها فيما يلي:

صورة طبق الأصل للهوية الشخصية للمتقدم على القرض.

نسخة من صك المنزل مصورة من الوجهين.

وجود نموذج بريدي بإمضاء من المتقدم على القرض وإمضاء موظف البريد.

الحصول على رخصة ترميم من البلدية وتصويرها وإرفاقها مع المستندات ولا بد أن تكون سارية.

نموذج 104 يتم ملأه إلكترونيًا عبر حسابك الشخصي البنكي مختوم ختم رسمي ولا يزيد مدة اعتماده عن الشهرين.

رقم الحساب الخاص بك في البنك مكتوبًا على ورقة مصدقة من البنك.

إرفاق صورة من مرتبك في آخر ثلاثة أشهر.

مستند به تكاليف الترميم بالتقريب.

شهادة تثبت مدة العمر الافتراضي للمنزل.

موافقة من الصندوق العقاري في حالة رهن العقار.

نسخة من عقد الملكية.

أوراق إثبات تنازل الورثة لشخص معين في حالة التنازل.

في نهاية مقال قرض ترميم فقد أوضحنا لكم أهم شروط الحصول على القرض من بنك التنمية الاجتماعية كما عرضنا لكم أهم الأوراق والمستندات الواجب إرفاقها إلى البنك للحصول على القرض وعليك الالتزام بكل الشروط.