طريقة التقديم على النقل الداخلي وطريقة تعديل رغبات النقل

تسعى وزارة التعليم السعودية على توفير كافة سبل الراحة للكوادر التعليمية، وذلك من خلال إمكانيتهم لطلب التقديم على وظيفة قريبة من محل سكنهم، وذلك يتمثل في خدمة النقل الداخلي التي طرحتها الوزارة مؤخرًا، وعلى أساس ذلك يتم البحث بصورة كبيرة عن طريقة التقديم على النقل الداخلي داخل عمليات البحث.

طريقة التقديم على النقل الداخلي

تتم عملية التقديم على النقل الداخلي عبر منصة نور الإلكترونية والمعتمدة من جانب وزارة التعليم السعودية من خلال تلك الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالتوجه قاصدًا إلى الصفحة الرئيسية لمنصة نور الإلكترونية، وذلك من خلال الموقع الرسمي نظام نور.

ومن بعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال اسمه وكلمة المرور الخاصة به.

ثم يقوم بتسجيل كود التحقق من البيانات المتواجد أمامه بالصفحة.

وبعدها يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة تسجيل دخول.

وهنا تأتي خطوة الذهاب على أيقونة خدمات شؤون المعلمين، والتي تتواجد داخل القائمة الجانبية بالصفحة.

ومن ثم يقوم بالذهاب على أيقونة رغبات النقل الداخلي، ومنها يقوم بالنقر على أيقونة طلب تعديل الرغبات.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة حفظ، وبالتالي تتم عملية التقديم على النقل الداخلي بنجاح.

طريقة تعديل رغبات النقل الداخلي عبر نظام نور

تتم عملية تعديل الرغبة بشكل إلكتروني عن طريق اتباع سلسلة من الخطوات الآتية:

أولًا يقوم المتقدم بالذهاب مباشرة إلى نظام نور الرسمي.

وبعدها يقوم المتقدم بتسجيل دخوله عن طريق إدخال اسمه وكلمة المرور الخاصة به.

ومن بعد ذلك يقوم بالذهاب على أيقونة تسجيل الدخول، ومنها يقوم بالذهاب على أيقونة خدمات شؤون المعلمين.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة رغبات النقل الداخلي، ومنها يقوم بالذهاب على أيقونة عرض، ومن ثم يقوم بالحفظ.

وبعدها يقوم المتقدم بترتيب الرغبات من خلال استعمال الأسهم، فيمكن للمتقدم حذف الرغبة الذي لا يريدها، ثم يقوم بالذهاب على أيقونة حفظ التعديل.

إلى هنا نكون قد تناولنا طريقة التقديم على النقل الداخلي بشكل مفصل داخل هذا المقال، حيث لاحظنا أن خدمة النقل الداخلي ستصب في مصلحة تطور المنظومة التعليمية داخل السعودية، كما عرضنا أيضًا طريقة تعديل الرغبة الخاصة بالنقل الداخلي من خلال منصة نور الإلكترونية.