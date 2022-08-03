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عمر شويل - جدة الاستعلام عن البصمة برقم الإقامة وشروط التسجيل، تعمل المملكة العربية السعودية مؤخرًا على تطوير جميع الخدمات الإلكترونية، والتي من شأنها تسهيل الأمر على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

لذلك، يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة طلب البصمة الإلكترونية من خلال بوابة وزارة الداخلية، وعلى جميع زوار المملكة والمقيمين فيها تسجيل بصمات أصابعهم والحجاج والمعتمرين، تابع هذا المقال لمعرفة طريقة الحصول على البصمة.

الاستعلام عن البصمة برقم الإقامة وشروط التسجيل

طورت المملكة العربية السعودية عدة طرق يمكن من خلالها طلب البصمات إلكترونيًا من خلال بوابة أبشر الإلكترونية ووزارة الداخلية مع عدد من الخدمات المتاحة، منها:

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة جوازات السفر الخاصة بـوزارة الداخلية السعودية.

ثم قم بتسجيل الدخول، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، وانقر فوق تسجيل.

ثم اضغط على أيقونة “استفسار إلكتروني” في القائمة الرئيسية.

ستظهر أمامك سلسلة من الخيارات.

انقر فوق جواز سفر.

بعد ذلك، حدد طلب البصمة.

ستظهر صفحة البيانات، يرجى إدخال المعرف أو رقم الإقامة.

سيظهر أمامك رمز تحقق، أدخله في الحقل المطلوب.

في النهاية انقر فوق أيقونة العرض.

شروط تسجيل بصمات الأصابع في المملكة العربية السعودية

وضعت وزارة الداخلية بعض تدابير الرقابة لتسجيل بصمات الأصابع، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يتراوح سن تسجيل بصمات الأصابع من 6 إلى 70 عامًا، ويلزم تسجيل بصمات الأصابع لمن تزيد أعمارهم عن 15 عامًا.

غير مسجل باسم مقدم الطلب لارتكابه مخالفات مرورية أو غرامات مالية.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون لدى المتقدمين بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر وأن يكونوا صالحين.

غرامات البصمة 1444

بعد الغرامات المفروضة على المواطنين والمقيمين في المملكة، قامت وزارة الداخلية السعودية بتأسيس غرامات وعقوبات على بصمات الأصابع، وتتمثل فيما يلي :

يعاقب بغرامات وعقوبات على من لا يسجل بصماته.

أيضا يُمنع مرتكبو الجرائم داخل المملكة من دخول المملكة لمدة ثلاث سنوات.

علاوة على ذلك، سيتم ترحيل المواطنين المخالفين لنظام الحج ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

فى هذا المقال وضحنا بالتفصيل، كيفية الاستعلام عن البصمة، كذلك شروط التسجيل ، والغرامات، إلى اللقاء في محتوى جديد.