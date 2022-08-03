فوائد فتح حساب جارى في البنك الأهلي السعودي، أصبح من السهل جدًا على السعوديين سواء كانوا مقيمين أو مغتربين فتح حساب جاري في البنك الأهلى السعودي، من خلال الانترنت، بالإضافة إلى ذلك هذا الحساب يتمتع بالعديد من الفوائد التي سوف نوضحها خلال هذا المقال، فابقوا معنا.

فوائد فتح حساب جارى في البنك الأهلى السعودى

يمكن للمقيمين، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات قانونية، فتح حساباتهم الخاصة، من خلال حساب البنك الأهلى السعودي، يمكن للمقيمين استخدام دفاتر الشيكات لتنظيم محاسبة معاملاتهم مع البنك.

ميزة أخرى مهمة يقدمها البنك الأهلي للمقيمين هي إصدار بطاقات الخصم، مما يسمح للمقيمين بسحب الأموال مباشرة وإجراء عمليات الشراء.

أيضا يمكن للمقيمين فتح حسابات مشتركة باسم أكثر من شخص من خلال حسابهم المصرفي.

عند فتح حساب لدى البنك الأهلي، يتم دفع دخل حسابك بالعملة الأجنبية، حيث يمنح هذا صاحب الحساب أكبر فائدة في شكل الدخل الذي يتلقاه.

وبهذا نكون وضحنا فوائد فتح حساب جارى في البنك الأهلى السعودى.

الفئات التي يمكن فتح حساب بها في البنك الأهلي

أعلن مدير البنك الأهلي عن إمكانية فتح حساب عبر خدمة الأهلي أونلاين، مضيفًا أن فتح الحساب سيبدأ بعد 6 ساعات من لحظة التسجيل وإنشاء الحساب.

وسيتم إصدار شيك لسجل الحساب هذا، عندما يقوم العملاء أولاً بتسجيل الدخول إلى خدمات الأهلي عبر الإنترنت المتوفرة على تطبيق البنك الأهلي للهاتف المحمول.

ومن ضمن الفئات التي يمكن فتح الحساب باسمها، ما يلي:

الأجانب القادمون من دول مختلفة.

طالب بالغ.

مشروع.

القاصر الخاضع لقضاء مدني.

لجميع أفراد الدولة الحاصلين على الجنسية.

الخدمات المصرفية الأساسية

يمكن القيام بالخدمات المصرفية في أي فرع في المملكة.

من أكبر شبكات أجهزة الصراف الآلي والآلات للإيداع النقدي الفوري

علاوة على ذلك خدمات إلكترونية محسنة مع الأهلي أون لاين، هاتف البنك الأهلي، الأهلي جوال

الخدمات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

خدمة صرف العملات

يتم صرف العملات في فروع البنك الأهلي التجاري التي تتعامل مع جميع العملات الأجنبية بأسعار تنافسية مقارنة بالفروع الأخرى للبنوك الأخرى العاملة في المملكة العربية السعودية.

وظيفة أخرى مهمة يقدمها البنك الأهلي لسكانه هي إصدار بطاقات الخصم، مما يتيح معاملات الخصم المباشر والمشتريات.

أيضا بفضل الحسابات المصرفية، يمكن للمقيمين فتح حسابات مشتركة ووضع أسماء العديد من الأشخاص معًا.

العملات التي تتعامل معها فروع البنك الأهلي التجاري