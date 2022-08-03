نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول حساب المواطن تسجيل جديد 2022 ca.gov.sa طريقة وشروط التسجيل في الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط دخول حساب المواطن تسجيل جديد للمستفيدين الجدد هو الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن تويتر عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على البرنامج، كما إضافة الحساب إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن مستخدم جديد للمستفيدين الجدد والمواطنين الذين لا تشملهم الدعم، وجاء هذا القرار بعد سماح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بفتح التسجيل في الدعم، كما وجهت القيادة الكريمة بتخصيص مبلغ ٨ مليارات ريال سعودي كدعم نقدي إضافي للمستفيدين من حساب المواطن، ويمكن للمواطن تسجيل جديد حساب المواطن بعد استيفاء شروط التسجيل في حساب المواطن حسب الضوابط المعلنة سابقا منذ انطلاقة البرنامج، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في حساب المواطن جديد وطريقة تسجيل الدخول حساب المواطن وشروط استحقاق حساب المواطن 2022 للمستفيدين الجدد ورقم شكاوى حساب المواطن المجاني، وكيفية تحديث حساب المواطن عبر أبشر، فتابعونا.

رابط تسجيل دخول حساب المواطن تسجيل جديد

أطلقت الحكومة السعودية برنامج حساب المواطن لحماية الأسر والأفراد من مواطني المملكة من الآثار المباشرة وغير المباشرة التي كان من المتوقع أن تنتج عن الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، حيث يستهدف برنامج حساب المواطن السعودي إعادة توجيه المنافع الحكومية وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، فالدعم المقدم من البرنامج يقدم مباشرة بشكل نقدي من خلال إيداع راتب حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية، ويمكن دخول حساب المواطن جديد من خلال التوجه إلى رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن على شبكة الإنترنت، وتوفر البوابة الإلكترونية الاستعلام عن قيمة الدعم إلكترونيًا.

طريقة حساب المواطن تسجيل جديد

التسجيل في دعم حساب المواطن يتم بشكل إلكتروني كامل، حيث توفر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن خدمة التسجيل في الدعم للمستفيدين الجدد، ويهدف برنامج حساب المواطن إلى الاعتماد على المنظومة الرقمية في التسجيل والاستعلام عن حساب المواطن وإجراء تحديث بيانات المستفيدين مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، حيث يمكن المواطن التقديم على الدعم أون لاين، وتحديث حساب المواطن، كما يمكن التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال من خلال الولوج إلى موقع حساب المواطن واتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية. اضغط على إنشاء حساب جديد. إدخال رقم البيانات المطلوبة في الحقول المعدة لها على النحو التالي: وضع رقم الهوية.

إضافة رقم الهاتف الجوال.

كتابة تاريخ الميلاد. يرسل الموقع كلمة مرور مؤقتة في رسالة نصية على الهاتف الجوال. إدخال كلمة المرور المؤقتة في الموقع لمتابعة تسجيل دخول حساب المواطن. يطلب النظام تغيير كلمة المرور. في هذه الخطوة يقوم المتقدم بإدخال البيانات التالية: بيانات عامة خاصة بالمتقدم.

بيانات السكن بالتفصيل.

بيانات الحساب البنكي للمتقدم.

إدخال بيانات التابعين.

بيانات الدخل الكلي للمتقدم والأسرة المستفيدة.

إضافة بيانات للعقارات. إرفاق المستندات المطلوبة بعد إتمام تسجيل الطلب. مراجعة البيانات والتأكد من صحة كافة المعلومات المدخلة. اضغط على أيقونة التسجيل.

شروط استحقاق حساب المواطن ١٤٤٣

يقوم برنامج حساب المواطن السعودي على ترسيخ مبدأ العدل في الحصول على الدعم، حيث يتم اختيار قيمة دعم حساب المواطن حسب الدخل الكلي للأسرة وعدد الأفراد في الأسرة، ولكن حدد النظام شروط التسجيل في حساب المواطن وضوابط الحصول على الدعم، فيمكن التسجيل في حساب المواطن جديد بعد التأكد من استيفاء الشروط التالية:

رابط تحديث حساب المواطن برقم الهوية ١٤٤٣

أكد برنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية على تويتر على ضرورة إجراء تحديث على البيانات الشخصية للمستفيد في حال حدوث تغيير في البيانات، لأن البيانات الموجودة على رابط دخول حساب المواطن لا تتم تحديثها من البرنامج بشكل تلقائي، حيث ينبغي المستفيد التوجه إلى الموقع الإلكترون للبرنامج من خلال الدخول على الحساب الشخصي بإدخال بيانات الدخول والانتقال إلى تفاصيل الطلب التعرف على البيانات المطلوبة تحديثها، وفيما يلي طريقة تحديث حساب المواطن عبر برقم الهوية:

التوجه إلى رابط موقع برنامج حساب المواطن تسجيل الدخول. إضافة بيانات الدخول التي تشمل الآتي: رقم الهوية الوطنية

كلمة المرور.

قم بتمثيل الكود المرئي الظاهر على الشاشة.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول. انقر على تبويب “تفاصيل الطلب”. قم بتحديد أيقونة إدارة المرفقات. في هذه الخطوة ينبغي عليك بإجراء التحديث على البيانات المطلوب تغييرها. مراجعة البيانات ثم التأكيد على المتابعة اضغط على كلمة التالي. اضغط على أيقونة قبول الالتزامات والإقرارات. اضغط على حقل حفظ.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

نجد استعلامات كثيرة من مستفيدي حساب المواطن عن كيفية تحديث حساب المواطن عبر منصة أبشر، حيث يوفر منصة أبشر الإلكترونية خدمة تحديث بيانات المستفيدين في حساب المواطن، وتضم المنصة خدمات إلكترونية مميزة للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ويمكن تتبع خطوات التحديث من خلال النقاط التالية:

الانتقال إلى رابط حساب المواطن. الدخول على الصفحة الرئيسية. اضغط على علامة تسجيل الدخول الموجودة في البوابة الوطنية. في الخانة المخصصة لإضافة اسم المستخدم قم بإضافة رقم المعرف. إدراج كلمة المرور لحساب منصة أبشر. إضافة رمز الصورة ثم المتابعة. اضغط على تبويب “قبول الالتزام”. اضغط على كلمة “حفظ”.

طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب

يمكنكم التوجه إلى رابط التسجيل في حساب المواطن جديد عبر البوابة الإلكترونية التعرف على ضوابط برنامج حساب المواطن الجديدة، ونجد تساؤلات كثيرة حول كيفية التسجيل في حساب المواطن للأعزب وهل يحق للأعزب التسجيل في حساب المواطن كمستقل، نعم يمكن تسجيل حساب المواطن للأعزب بعد استيفائه لشرط إثبات الاستقلالية من خلال رفع عقد إيجار مسكن أو عقد الملكية للمنزل باسمه، فيمكن التقديم من خلال تتبع الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط دخول حساب المواطن تسجيل جديد. انقر على تبويب التسجيل الموجود في الواجهة الرئيسية بالمواقع. إدخال بيانات الأعزب المتقدم للدعم لمتابعة التسجيل، وهذه البيانات تشمل ما يلي: كتابة اسم المتقدم بالكامل.

إضافة رقم الجوال.

وضع رقم الهوية.

كتابة تاريخ الميلاد.

وضع البريد الإلكتروني في الخانة المعدة لها.

تأكيد البريد الإلكتروني باهظة إدخاله مرة أخرى.

إدراج رمز التحقق المرئي.

إضافة رقم الحساب البنكي. اضغط على كلمة التسجيل. قم بإضافة رمز تفعيل الحساب الذي تم إرساله على الجوال. رفع المستندات اللازمة للتسجيل، والتي تشمل: إرفاق وثيقة الدخل الشهري للمتقدم.

رفع بطاقة التجوال. التأكد من صحة البيانات ومراجعتها. اضغط على أيقونة تقديم الطلب.

الاستعلام عن حالة الأهلية في حساب المواطن

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن على تويتر صدور نتائج الأهلية والاستحقاق لدفعة أغسطس الجاري، حيث ذكرت الصفحة ٱمكانية التحقق من حالة الأهلية من خلال دخول الموقع الالكتروني لبرنامج حساب المواطن والتوجه من خلالها إلى تبويب دراسة الأهلية للحصول على نتائج الأهلية للمستفيدين الجدد والمستحقين القدامى للدعم، حيث من المقرر نزول راتب حساب المواطن الجديد في يوم الأربعاء 12 محرم 1444 هجرية الموافق 10 أغسطس 2022 ميلادية، كما تتيح البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن خدمة تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية والاستحقاق في موعد غايته 90 يوماً من تاريخ صدور نتائج الأهلية من البرنامج، ومن خلال الفقرة التالية نستعرض كافة طرق التواصل مع فريق الدعم الفني للبرنامج الذي يستقبل استفسارات وشكاوى المواطنين حول الدعم النقدي المباشر المقدم من برنامج حساب المواطن للأسر المحدودة والمتوسطة الدخل في المملكة العربية السعودية.

رقم حساب المواطن للشكاوى

يستقبل برنامج حساب المواطن السعودي الاستعلامات والأسئلة عبر رقم تليفون حساب المواطن الموحد، فيمكن للمستفيدين الجدد أو الحاليين التواصل مع فريق خدمة المستفيدين بالبرنامج على رقم حساب المواطن المجاني ١٩٩١٢، ويبدا البرنامج في تلقي الاتصالات بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء، كما يمكنكم التواصل مع برنامج حساب المواطن من خلال أحد الطرق التالية:

الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على تويتر.

على تويتر. البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

رقم حساب المواطن الموحد.

خدمة صوتك مسموع عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا بعد عرض رابط دخول حساب المواطن تسجيل جديد ٢٠٢٢، وطريقة التسجيل في حساب المواطن جديد عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما قمنا بعرض طريقة تحديث بيانات مستفيدي برنامج حساب المواطن، وكشفنا إمكانية تحديث حساب المواطن عبر أبشر، وقمنا بإضافة رقم تليفون حساب المواطن الموحد ومواعيد استقبال الاتصالات من المواطنين.