نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى حساب المواطن شهر اغسطس ٢٠٢٢ محرم ١٤٤٤ في المقال التالي
حساب المواطن شهر اغسطس لعام ٢٠٢٢ وشهر محرم من العام الهجري ١٤٤٤ وهي دفعة شهر ذي الحجة 1443 ولكن سوف يم صرفها في محرم 1444، حيث تم الإعلان عن موعده الآن وصدور الأهلية للفئات المستحقة وذلك في الدورة أو الدفعة التي سوف تحمل هذا الشهر رقم ٥٧ وفيما يلي من خلال موقع ثقفني سوف يتم توضيح متى حساب المواطن لهذا الشهر أغسطس من العام الحالي وأيضًا كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة الجديدة بالتفصيل.
حساب المواطن شهر اغسطس ٢٠٢٢ محرم ١٤٤٤
[يوم الأربعاء ١٠/٠٨/٢٠٢٢م – ١٢/٠١/١٤٤٤ه] حيث قد تم الإعلان عن موعد صرف حساب المواطن شهر أغسطس الجاري ليكون تحديدًا في يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر أغسطس (آب) لعام ٢٠٢٢م والموافق أيضا يوم ١٢ من محرم لعام ١٤٤٤ ه أي في تاريخ يوم [1444/01/12 هـ – 2022/08/10 م]، حيث لن يشهد موعد صرف دفعة دعم حساب المواطن لهذا الشهر أي تأخير أو تقديم في موعد الإيداع أو الصرف ؛ نظرًا إلى يوم صرف الدعم المقرر في القانون شهريا وهو يوم ١٠ من الشهر الميلادي لن يشهد أي إجازات عمل أو إجازات رسمية أو مناسبات.
استعلام أهلية حساب المواطن
يمكن لأي مواطن إجراء الاستعلام عن أهلية واستحقاق الدفعة الجديدة من حساب المواطن رَقْم 57 بواسطة اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى الرابط الرسمي حساب المواطن ca.gov.sa
- تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.
- الضغط على قائمة (دراسة الأهلية).
- ثم يتم اختيار خدمة دراسة الأهلية للمستخدم.
- هنا سوف يتم عرض ما يخص الأهلية والاستحقاق للمستعلم بالتفصيل.
- كما يتيح النظام إمكانية الاستعلام عن الأهلية عبر إرسال رسالة إلكترونية عبر عنوان البريد الإلكتروني الرسمي أو الاتصال عبر رقم الهاتف الرسمي الموحد ١٩٩١١.
شروط الأهلية في حساب المواطن
تأتي أهم شروط استحقاق الحصول على دفعه برنامج حساب المواطن على النحو التالي:
- إن يكون سعودي الجنسية ومقيم أيضا بصفة دائمة داخل الوطن.
- عدم الحصول على مصدر دخل إضافي يفوق الحد المانع للحصول على دفعة حساب المواطن أي لا يزيد الدخل عن حوالي 20 ألف ريال شهريًا.
- عدم الاهتمام بتحديث البيانات تباعا لا سيما في حالة وجود معلومات أو بيانات جديدة مرتبطة بالاستحقاق.
- عدم تحديث المعلومات والبيانات الخاصة ب التابعين له في الحساب.
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