إحكام الإلكترونية السعودية.. رابط موقع منصة إحكام كيفية متابعة طلب ehkaam.sa برقم الهوية 1444، خدمة متابعة طلب برقم الهوية واحدة من أهم الخدمات التي يتم طرحها من خلال منصة احكام الالكترونية التابعة للحكومة السعودية، حيث أعلنت منصة إحكام الإلكترونية السعودية بشكل رسمي عن تقديم بعض الخدمات الهامة والمتنوعة من جانب الكثير من المستخدمين، ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة إمكانية متابعة الطلب المقدم من طرف المواطنين بسهولة الكترونيا من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة به لكي يتم تملك وتعديل العقارات الخاصة بهم، وقد جاء اطلاق هذه الخدمة إلكترونيا في ظل اهتمام المملكة بتطوير التحول الرقمي والاعتماد على الرقمة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط موقع منصة احكام كيفية متابعة طلب برقم الهوية 1444.

كيفية متابعة طلب برقم الهوية منصة احكام 1444

ويمكن ان يتم تسجيل الدخول مباشرة الى منصة احكام الالكترونية لكي يتم متابعة الطلب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية من الضروري ان يتم الولوج مباشرة إلى منصة إحكام الإلكترونية.

ومن ثم يتم اختيار ايقونة تسجيل الدخول إلى الحساب من خلال ادخال رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة خدماتي في أعلى الصفحة الرئيسية للحساب.

ومن ثم سوف تظهر تفاصيل طلباتك المقدمة إما تحت الإفادة أو تحت المراجعة.

في النهاية يتم الضغط على استعراض لبداية إجراء التعديلات.

بعد ذلك يتم اختيار إجراء جميع التعديلات المطلوبة على الطلب والضغط على أيقونة حفظ.

رابط دخول منصة احكام

تعتبر منصة احكام واحدة من أهم المنصات الالكترونية المقدمة من قبل الحكومة السعودية، والتي تطرح عدد كبير من الخدمات الالكترونية الهامة، حيث تتيح المنصة إمكانية التواصل مع المنصة من خلال الاتصال على الرقم 920035544، وهو الرقم الذي قد تم تخصيصه لكي يتم تقديم جميع الشكاوى والمقترحات الخاصة بكم حول تعديل وتملك العقارات، كما أن هناك اكثر من طريقة أخرى لكي يتم التواصل مع منصة احكام، حيث يمكن ان يتم التواصل مع المنصة عبر البريد الإلكتروني الخاص بها [email protected] أو عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالمنصة على تويتر او الدخول الى الموقع مباشرة.