“اليكـم”.. متى موعد تسجيل روضة نظام نور 1444هـ .. نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي والمدارس الاهلية، بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، فنجد أن هناك اهتمام كبير من قبل اولياء الامور لكي يتم التسجيل في روضة نظام نور للأطفال 1443/1444، حيث يعتبر نظام نور التعليمي هو واحد من ضمن الأنظمة التعليمية الموجودة داخل السعودية، التي قامت المملكة السعودية لكي يتم قدوم مجموعة من الخدمات التعليمية الهامة التي تسهل الكثير على المواطنين في السعودية، ومن خلاله يمكن أن يتم التسجيل في روضة الأطفال، وكذلك يقوم بتوفير الكثير من الخدمات الخاصة بالقطاع التعليمي لكل الطلاب، وقد اعلنت وزارة التعليم السعودية عن المواعيد المحددة للتسجيل في الروضة وكذلك تفاصيل التسجيل الكترونيا عبر نظام نور.

موعد تسجيل روضة نظام نور 1444

وقد اعلنت وزارة التعليم السعودية رسميا على أن التسجيل في نظام نور للطلاب قد بدأ بالفعل خلال الفترة الماضية، وذلك سواء كانت مدارس حفظ القرآن أو المدارس الحكومية أو الأهلية أو الأجنبية، فنجد ان كل مدرسة تختلف عن غيرها من حيث موعد التقديم الخاص بها، وقد اشارت الوزارة أن التسجيل للأطفال من قبل أولياء الأمور سوف يكون متاح بشكل طبيعي حتى شهر شوال إلى 17 ربيع الأول، وقد أكدت الوزارة على ان هناك آلية التقديم واحدة من خلال نظام نور بعد التأكد من توفير ضوابط التسجيل في المدرسة أولًا.

كيفية التسجيل في روضة نظام نور 1443/1444

ويمكن ان يتم التسجيل من قبل الطلاب في روضة نظام نور الالكتروني، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة