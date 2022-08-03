نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اليكـم”.. متى موعد تسجيل روضة نظام نور 1444هـ .. نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي والمدارس الاهلية في المقال التالي
“اليكـم”.. متى موعد تسجيل روضة نظام نور 1444هـ .. نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي والمدارس الاهلية، بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، فنجد أن هناك اهتمام كبير من قبل اولياء الامور لكي يتم التسجيل في روضة نظام نور للأطفال 1443/1444، حيث يعتبر نظام نور التعليمي هو واحد من ضمن الأنظمة التعليمية الموجودة داخل السعودية، التي قامت المملكة السعودية لكي يتم قدوم مجموعة من الخدمات التعليمية الهامة التي تسهل الكثير على المواطنين في السعودية، ومن خلاله يمكن أن يتم التسجيل في روضة الأطفال، وكذلك يقوم بتوفير الكثير من الخدمات الخاصة بالقطاع التعليمي لكل الطلاب، وقد اعلنت وزارة التعليم السعودية عن المواعيد المحددة للتسجيل في الروضة وكذلك تفاصيل التسجيل الكترونيا عبر نظام نور.
موعد تسجيل روضة نظام نور 1444
وقد اعلنت وزارة التعليم السعودية رسميا على أن التسجيل في نظام نور للطلاب قد بدأ بالفعل خلال الفترة الماضية، وذلك سواء كانت مدارس حفظ القرآن أو المدارس الحكومية أو الأهلية أو الأجنبية، فنجد ان كل مدرسة تختلف عن غيرها من حيث موعد التقديم الخاص بها، وقد اشارت الوزارة أن التسجيل للأطفال من قبل أولياء الأمور سوف يكون متاح بشكل طبيعي حتى شهر شوال إلى 17 ربيع الأول، وقد أكدت الوزارة على ان هناك آلية التقديم واحدة من خلال نظام نور بعد التأكد من توفير ضوابط التسجيل في المدرسة أولًا.
كيفية التسجيل في روضة نظام نور 1443/1444
ويمكن ان يتم التسجيل من قبل الطلاب في روضة نظام نور الالكتروني، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة
- في البداية يقوم ولي الأمر بالتوجه مباشرة على رابط نظام نور 1444.
- ومن ثم يتم اختيار الدخول على الصفحة الأساسية الخاصة بالموقع.
- ومن ثم يتم اختيار كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح في المكان الخاص بها.
- وفي حالة المستخدم الجديد يجب ان يتم اختيار أيقونة إنشاء حساب.
- بعد ذلك يتم ادخال اسم الطالب السعودي.
- ومن ثم يتم اختيار رفع صورة من سجل الأسرة.
- وكذلك تقديم صورة من شهادة التحصينات الأساسية مكتملة.
- يتم اختيار ادخال إثبات مقر السكن الذي تخدمه المدرسة مثل صورة من صك العقار أو عقد الإيجار أو صورة من فاتورة الماء
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “اليكـم”.. متى موعد تسجيل روضة نظام نور 1444هـ .. نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي والمدارس الاهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.