نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كيف ادخل واتأكد” البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، حيث يوجد الكثير من الأشخاص في جميع ربوع المملكة العربية السعودية الذي يريدون تسجيل الدخول في حساب المواطن عبر رابط التسجيل الرسمي أو بوابة النفاذ الوطني الالكترونية، وهذا للاستعلام عن حالة الأهلية الخاصة بهم، ولمعرفة قيمة مبلغ الدعم الذي سيتقاضونه وقت الصرف، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين على حلول معظم المشاكل التي تواجه المستفيدين في برنامج حساب المواطن وهذا سواء كنت جديد أو قديم، فتابعوا معنا أعزائنا المواطنين في موقعكم ثقفني.

هل تم إيداع حساب المواطن اليوم

وتم صدور نتائج الأهلية الخاصة بالمستفيدين بيوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022 ميلادية، وقد تم الإعلان في الحساب الرسمي الخاص في البرنامج عن فتح باب تقديم طلبات الاعتراض للسادة الذين واجهتهم المشاكل الشائعة مثل عدم الأهلية، حساب المواطن مؤهل ولم ينزل شي، عدم الاهلية الرمز 1016، وسنتابع معكم كيفية حل كل مشكلة منهم على حدى عبر الرابط الرسمي.

ويتسائل الأشخاص المؤهلين الجدد هل تم إيداع حساب المواطن اليوم، والاجابة هي لا، والإيداع يتم في موعد ثابت كل شهر، وهو اليوم العاشر من كل شهر، أي ان الدفعة ستبدأ في النزول في الحسابات البنكية للمؤهلين بداية من يوم 10 لشهر أغسطس 2022، ويستمر حتى نهاية ذلك اليوم.

البوابة الالكترونية لحساب المواطن

ويقدم برنامج دعم حساب مواطن السعودي العديد من الخدمات وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الذي سنضع لكم رابطه بالأسفل، وسنتعرف معكم على كيفية دخول المستفيد إلى حسابه برقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق، فتابعوا معنا.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

ونبدأ أولا بطريقة الاستعلام حالة دراسة أهلية المستفيد، وتتيح خدمة الاستعلام لبرنامج الحساب معرفة حالة الاهلية، والسبب في حالة الرفض، واذا تم القبول تجد قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه، ويمكنك عمل هذا وذلك عبر متابعة هذه الخطوات:

ادخل إلى موقع حساب المواطن الحكومي عبر اللينك التالي ca.gov.sa .

. انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم ادخل رقم الهوية الوطنية، وبعدها كلمة المرور ورمز التحقق.

أو يمكنك الدخول إلى حسابك في تطبيق النفاذ الوطني، وبعدها في خدماتي وبعدها حساب المواطن.

في الصفحة الرئيسية الخاصة بك، اضغط على الدفعات.

آخر دفعة ستجد حالة الأهلية الخاصة بها، بجوارها قيمة الدخل الذي ستستلمه.

البوابة الالكترونية طريقة تقديم اعتراض بحساب المواطن

وبالنسبة لمشكلة اذا نزل لك غير مؤهل، أو نزل لك مؤهل ولكن لم ينزل لك مبلغ او نزل لك المبلغ ناقص، فقم بالمسارعة وتقديم طلب اعتراض، وهذا ما تتيحه الوزارة في خلال أيام أقصاها 90 يوما، وهذا عبر هذه الخطوات:

ادخل إلى حسابك بنفس الطريقة المذكورة أعلاه.

اذهب إلى الدفعات، اختر آخر دفعة واضغط على تقديم الاعتراض.

بعدها اختر سبب الاعتراض، وانقر على إرسال.

رمز عدم الاهلية 1016

اما اذا ظهر لك الرمز 1016، فهذا يعني انك غير مؤهل بسبب ان بياناتك غير محدثة، ويجب عليك تحديث البيانات كما يلي:

اضغط على تعبئة استكمال الطلب.

قم بتحديث كافة البيانات المطلوبة الذي طرأ عليها تغيير (عامة، التابعين، الدخل، العقارات، الحساب البنكي).

بعدها قم بالمراجعة والضغط على التالي.

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