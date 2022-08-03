نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب قرض 20,000 بدون تحويل الراتب للمواطن والمقيم والمتقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من العملاء سواء السعوديين أو المقيمين وأيضاً المتقاعدين يبحثون عن أفضل العروض التمويلية التى تسمح لهم بالحصول على مبلغ تمويلي يتناسب مع متطلبات العملاء المختلفة فنتحدث اليوم عن أفضل تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي فهو إحدى المبالغ المالية التى يحتاج إليها الأفراد كما أنه تمويل لا تحويل الراتب الشهري وأيضاً يعطي المتقدم فترة سداد ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 24 شهر.

بأقل راتب قرض 20,000 بدون تحويل الراتب من إمكان

دون الحاجة إلى راتب شهري كبير بل يستطيع العميل الذى يحصل على دخل شهري لا يقل عن 2000 ريال للعاملين السعوديين وكذلك العميل المتقاعد الذي يحصل على دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال والعميل الغير سعودي الذي يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي جميعهم لديهم فرصة طلب التمويل الشخصي السريع بقيمة 20 ألف ريال سعودي لدى شركة إمكان للتمويل كما يتيح هذا التمويل إمكانية الحصول على كافة مستلزمات العميل وذلك من خلال تقسيط مبلغ المشتريات بكل سهولة مع قرض المشتريات من إمكان للتمويل ويتميز هذا التمويل بالآتي

يمتاز قرض المشتريات من إمكان بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يمتاز قرض المشتريات بأن العميل لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند التقديم.

20 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى لقرض المشتريات من إمكان للتمويل.

المواطن السعودي وكذلك المقيم والمتقاعد يتمكن من طلب تمويل المشتريات من إمكان.

24 شهر هى فترة تقسيط مبلغ قرض المشتريات من إمكان.

كما لا يحتاج تمويل المشتريات من إمكان إلى اشتراط جهة العمل.

طريقة التقديم على تمويل المشتريات من إمكان

يمكن الحصول على تمويل المشتريات من شركة إمكان اونلاين ودون الحاجة إلى زيارة الشركة ويمكن طلب التمويل من خلال الخطوات التالية

الدخول على صفحة التسوق الخاصة بالمتجر.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة.

تحديد فترة التقسيط.

يتم بعدها التوقيع إلكترونياً.

ثم الحصول على القسيمة.

شروط قرض المشتريات من إمكان للتمويل

متوفر قرض المشتريات من إمكان بأبسط الشروط والأحكام التى حددتها شركة إمكان للتمويل وهي

لابد أن يكون المواطن السعودي يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال.

لابد أيضاً أن يكون العميل الغير سعودي لديه راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال.

كما لابد أن يكون العميل المتقاعد لديه مصدر دخل لا يقل عن 1900 ريال.

كذلك لابد أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يتجاوز 60 عام.

منتجات شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية

متاح لدى شركة إمكان للتمويل منتجات تمويلية متنوعة تناسب شريحة كبيرة من العملاء ومن بين تلك المنتجات التمويل الشخصي الأصغر والتمويل الإضافي بقيمة مالية ربما تصل إلى 1500000 ريال سعودي وكذلك تمويل السيارات وتمويل المشتريات كما تحاول دائماً شركة إمكان إلى تقديم كل جديد من أجل مساعدة العملاء.