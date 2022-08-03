نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444 دفعة أغسطس بالميلادي في المقال التالي
موعد نزول الضمان الاجتماعي، يبحث المستفيدون من برنامج الضمان الاجتماعي المطور كل شهر عن موعد نزول الضمان الاجتماعي، حيث إنه يساعد في تلبية احتياجاتهم ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة لديهم، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على موعد نزول الضمان الاجتماعي للمستفيدين الحاليين، وسنتعرف عن كيفية الحصول عليه للراغبين في التقديم.
موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور
حددت وزارة التنمية البشرية موعدا ثابتا لنزول الضمان الاجتماعي، حيث يمكن لجميع المستفيدين من برنامج الضمان صرف المبالغ المحددة لهم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.
وقد أوضحت الوزارة بأن ذلك الموعد سيكون ثابتا ما لم يصادف يوم جمعة أو يوم سبت، ففي حال صادف الصرف يوم جمعة سيتم تأخيره إلى الخميس الذي يليه، أما أن صادف يوم سبت فسيتم تأخيره إلى الأحد.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
يمكن لغير المستفيدين من منح الضمان الاجتماعي المطور حتى الآن، تقديم أوراقهم ومستنداتهم للحصول على المعاش، ولكن بشرط أن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة التنمية البشرية، حيث يمكن لهم القيام بذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية البشرية .
- الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.
- اختيار إنشاء حساب جديد (هذا الاختيار متاح لمن ليس لديهم حساب سابق على الموقع).
- تسجيل البيانات المطلوبة (الاسم – تاريخ الميلاد- رقم الجوال) بطريقة صحيحة وواضحة.
- تسجيل الرمز المرئي في مربع التسجيل، ثم الضغط على إرسال.
- يقوم الموقع بإرسال رسالة على رقم الجوال الخاص بك للتأكد من صحة البيانات.
- أذهب إلى جوالك وقم بالضغط على زر التأكيد لاستكمال التسجيل.
- بعد تسجيل الدخول على الموقع اضغط على أيقونة معاش الضمان الاجتماعي.
- قم اختيار مكتب الضمان التابع لك ثم قم باختيار الفئة المناسبة
- سجل بيانات كافة مستحقي الدعم التابعين لك، مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة في الخانة المخصصة لها.
- قم بمراجعة كافة البيانات التي قمت بتسجيلها وتأكد من صحتها، ثم اضغط على أيقونة إرسال.
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