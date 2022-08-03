موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444 دفعة أغسطس بالميلادي

موعد نزول الضمان الاجتماعي، يبحث المستفيدون من برنامج الضمان الاجتماعي المطور كل شهر عن موعد نزول الضمان الاجتماعي، حيث إنه يساعد في تلبية احتياجاتهم ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة لديهم، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على موعد نزول الضمان الاجتماعي للمستفيدين الحاليين، وسنتعرف عن كيفية الحصول عليه للراغبين في التقديم.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة التنمية البشرية موعدا ثابتا لنزول الضمان الاجتماعي، حيث يمكن لجميع المستفيدين من برنامج الضمان صرف المبالغ المحددة لهم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

وقد أوضحت الوزارة بأن ذلك الموعد سيكون ثابتا ما لم يصادف يوم جمعة أو يوم سبت، ففي حال صادف الصرف يوم جمعة سيتم تأخيره إلى الخميس الذي يليه، أما أن صادف يوم سبت فسيتم تأخيره إلى الأحد.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن لغير المستفيدين من منح الضمان الاجتماعي المطور حتى الآن، تقديم أوراقهم ومستنداتهم للحصول على المعاش، ولكن بشرط أن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة التنمية البشرية، حيث يمكن لهم القيام بذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: