رابط الوظائف التعليمية جدارة وأخر موعد للتسجيل

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عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين بالمملكة السُّعُودية عن رابط الوظائف التعليمية جدارة وأخر موعد للتقديم، منذ أعلنت وزارة التعليم عن الحاجة إلى شغل نحو 11547 وظيفة على رتبة معلم ممارس، خاصة أن الوظائف على نظام التعاقد الخاضع للائحة الموارد البشرية التي تمنح المتعاقدين كثير من المميزات وفيما يلي نوضح لكم رابط الوظائف التعليمة وذلك عبر منصة جدارة من خلال موقع ثقفني.

رابط الوظائف التعليمية جدارة

وهكذا أوضحت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنها فتحت باب التقديم في نحو 11547 وظيفة على رتبة معلم ممارس، لافتة إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار.

أخر موعد للتقديم على الوظائف التعليمية جدارة

وفتحت وزارة التعليم التقديم على الوظائف التعلمية يوم الأحد 2/1/1441هـ الموافق 31 يوليو 2022م؛ من الساعة التاسعة صباحًا عبر نظام جدارة الإلكتروني عبر منصة مسار.

ولذلك تستمر منصة جدارة في استقبال طلبات التقديم حتى أخر موعد في يوم 9/1/1441هـ الموافق 7 أغسطس 2022م في الساعة 12 صباحًا.

بالإضافة إلى أن الوظائف التعليمية المتاحة على نظام جدارة تشمل تخصصات الرياضيات، واللغة الإنجليزية، وإدارة الأعمال، والمهارات الرقمي، والفيزياء، والكيمياء والأحياء الخاصة بالمرحلة الثانوية.

شروط التقديم على الوظائف التعليمية

ووفقًا لوزارة التعليم، تتمثل شروط التقديم على الوظائف التعليمية جدارة في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس كحد أدنى في التخصص. أن يقوم بتقديم شهادة معادلة جامعية صادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم. العمل على تحقيق الشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم. الحصول على الرخصة المهنية. كما يشترط أن يكون المتقدم لا يعمل في أي جهة حكومية أخرى وأن يكون متفرع تفرغ كامل للوظائف.

خطوات التقديم على الوظائف التعليمية

يتم التقديم في الوظائف التعليمية على برنامج جدارة عن طريق منصة مسار وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى جدارة عن طريق منصة مسار. النقر على تسجيل الدخول إلى جدارة. اختيار الوظيفة حسب التخصص والعمل على ترتيب الرغبات. تدوين البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة. النقر على تقديم.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم في نهاية هذا المقال رابط الوظائف التعليمية عبر جدارة وأخر موعد للتسجيل، كذلك قدمنا لكم شروط وطريقة التسجيل.