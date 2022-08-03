نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات هايبر جراند مارت بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

يُقدم هايبر جراند مارت صفقات قيمة لعملائه على السلع الغذائية والأدوات المنزلية وتشمل عروض هايبر جراند الأجهزة الكهربائية المنزلية التي يحتاج إليها كل منزل عصري وذلك في جميع هايبر جراند مارت المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية. عروض هايبر جراند مارت على السلع الغذائية متوفر لحم بقري باكستاني بالعظم بوزن كيلو جرام بسعر 26.95 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي.

متاح لحم ضأن أثيوبي طازج بوزن كيلو جرام بسعر 36.95 ريال سعودي بدلا من 44.95 ريال سعودي.

متواجد لحم جمل طازج بوزن كيلو جرام بسعر 33.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي.

خصم على سمك باراكودا بوزن كيلو جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 19.95 ريال سعودي.

متوفر جبن موزاريلا البقرات الثلاث بوزن كيلو جرام بسعر 26.95 ريال سعودي بدلا من 32.95 ريال سعودي.

يوجد حلاوة طحينة سادة من حلواني أخوان النخلة بوزن 500 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلا من 21.50 ريال سعودي. عروض هايبر جراند مارت على الأجهزة الكهربائية متوفر فرن ميكرويف من كليكون بسعة 30 لتر وبقوة 2200 وات بسعر 589 ريال سعودي بدلا من 859 ريال سعودي.

يوجد مفرمة لحم من كليكون بقوة 500 وات بسعر 134 ريال سعودي بدلا من 159 ريال سعودي.

متاح قلاية هوائية من كليكون بسعة 4 لتر وبقوة 1400 وات بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.

خصم على موقد طهي كهربائي من كليكون بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 104 ريال سعودي. عروض هايبر جراند مارت الأدوات المنزلية متوفر هوم واي مقلاة مجموعة من قطعتين بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي.

خصم على مجموعة أواني طبخ من هوم واي عدد 10 قطع بسعر 279 ريال سعودي بدلا من 379 ريال سعودي.

يوجد طقم قدور رخام من هوم واي عدد 7 قطع بسعر 239 ريال سعودي بدلا من 469 ريال سعودي.

متاح طقم قدور رخامي من هوم واي عدد 10 قطع بسعر 269 ريال سعودي بدلا من 479 ريال سعودي.

تخفيض على مقلاة عميقة غير لاصقة من هوم واي مقاس 30 سم بسعر 54 ريال سعودي بدلا من 69 ريال سعودي.

متوفر ترمس شاي من هوم واي بسعة 1.6 لتر بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 74 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات هايبر جراند مارت بالمملكة العربية السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات هايبر جراند مارت بالمملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.