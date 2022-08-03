نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع في السعودية بأسعار رخيصة لمحدودي الدخل في المقال التالي

هناك سيارات كيا مستعملة بأنواع متعددة في السعودية بأسعار رائعة لا مثيل لها، تتيح الفرصة لكثير من الأشخاص شراء سيارات بحالة جيدة وبأسعار رخيصة، مثل كيا بيكانتو ٢٠١٥، وكيا ريو ٢٠١٠ والخ، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم إمكانيات سيارات كيا المستعملة للبيع في السعودية. سيارة كيا ريو ٢٠١٠ مستعملة للبيع سيارة كيا ريو ٢٠١٠ تتمتع بلون فضي براق، وناقل اتوماتيك للحركة، ومكيف عالي البرودة، ومرايات ضم للإغلاق.

كما أن هذه السيارة تتميز بمشغل دي في دي، وبلوتوث، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين، ونوافذ خلفية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة مبدل أقراص، ومشغل اسطوانات، وكاميرا خلفية، ومثبت السرعة، ومقاعد خلفية وأمامية تعمل بالكهرباء ومصنوعة من القماش والجلد.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٣٠٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة عرعر.

تعرض سيارة كيا ريو ٢٠١٠ للبيع بسعر ٤,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966595269673. للبيع سيارة كيا بيكانتو ٢٠١٥ مستعملة سيارة كيا بيكانتو ٢٠١٥ تتمتع بلون أبيض جذاب ومرايات أمامية بنفس لون السيارة، وناقل حركة اتوماتيك.

كما أن هذه السيارة تتميز بماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

كما يوجد بهذه السيارة جنوط حديد، ومقاعد مصنوعة من القماش والجلد.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٠٠,٠٠٠ كم.

كما توجد هذه السيارة في مدينة تبوك.

تعرض سيارة كيا بيكانتو للبيع بسعر ١٠,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0583909549,+966583909549. سيارة كيا سيراتو ٢٠١٤ مستعملة للبيع سيارة كيا سيراتو ٢٠١٤ تتمتع بلون فضي من الخارج، وطراز اتوماتيك رائع، ومرايات أمامية تعمل بالكهرباء، وماكينة قوية لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد للركاب ومقعد السائق مصنوعة من الجلد، ونوافذ خلفية وأمامية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة نظام فرامل مانع للانغلاق، وجهاز انذار، وجنوط، ومرايات بنفس لون السيارة.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٠٠,٠٠٠ كم.

كما توجد هذه السيارة في مدينة حفر الباطن.

كما تعرض سيارة كيا سيراتو ٢٠١٤ للبيع بسعر ١٠,٠٠٠ ريال سعودي.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 594275456,+96694275456. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في السعودية بأسعار رخيصة لمحدودي الدخل - ثقفني

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