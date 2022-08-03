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عمر شويل - جدة طريقة سداد رخصة العمل في السعودية 2022 .. يتساءل البعض عن الطرق التي يمكن من خلاله دفع رسوم رخصة العمل للوافدين الغير سعوديين والقادمين للمملكة العربية السعودية فهي شرط من أجل تجديد الإقامة على أراضي المملكة في المديريات الخاصة بالجوازات في كافة فروع إدارة الجوازات وتقوم رخصة العمل على إثبات وجود عمالة للمنشأة الوافدة للسعودية فتعتبر رخصة من أجل السير بها ومصرح لك بدخول الأراضي السعودية.

طريقة سداد رخصة العمل في السعودية 2022

فيتوجب من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إصدار ترخيص وتصريح عمل.

من أجل العمال الوافدين إلى الأسواق السعودية وبذلك فإذن إصدار رخصة العمل من المتطلبات الأساسية .

من أجل تجديد إقامات العامل من قبل إدارة الجوازات فتشترط وجود عمال رخصة للعمل وسداد رسومها قبل تجديد الإقامة.

طريقة سداد رخصة العمل إلكترونياً

وبالنسبة للطريقة الصحيحة من أجل سداد رخص العمل الإلكترونية فكل ما عليك فعله هو الدخول على الإنترنت عبر الإنترنت .

وفتح المواقع الرسمي لـ وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية السعودية وبعدها تسجيل الدخول وكلمة المرور.

وبعدها اختيار المدفوعات من أجل سداد الفواتير والخطوة التالية إضافة فاتورة جديدة .

وبعدها اختبار الاختيار الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية ووزارة العمل وبعدها تدخل الرقم المراد السداد له في قائمة الفواتير.

والضغط على دفع الفاتورة وملء كل الصفحة ببياناتها المطلوبة من أجل دفع الرسوم.

طريقة سداد رخصة العمل عبر الصراف

أما الطريقة الثانية من أجل سداد رسوم رخص العمل عن طريق الصراف الآلي وماكينات الـ atm فكل ما عليك فعله هو.