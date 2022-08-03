نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب الضمان المطور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب الضمان المطور 1444 ينتظر الكثير من محدودي الدخل والأسر المتوسطة مواعيد الصرف الخاصة بالمعاشات أو المرتبات أو المساعدات الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر للعام الجديد 144 – 2022 فقد أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن صرف منحة الضمان الاجتماعي المطور خلال الأيام القادمة وذلك من أجل بث الاطمئنان في قلوب المواطنين المستفيدين من البرنامج حيث أن الضمان الاجتماعي المطور من أفضل وأكبر المبادرات السعودية والتي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المواطنين المحتاجين للدعم في المملكة والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية لسد احتياجاتهم الأساسية من الطعام والشراب والمسكن والملبس والتي تتم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تكون وفق شروط وضوابط معينة وبأحكام خاصة بوزارة الموارد البشرية فقد فتحت من جديد باب التسجيل لضم عدد من الأسر والعائلات الفقيرة الأخرى والتي استقبلته في الخامس عشر من ربيع الثاني عام 1444 .

موعد صرف رواتب الضمان المطور 1444

أما عن الموعد الرسمي لصرف الرواتب الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر فقد أعلن ذلك سفير الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية قائلًا أنه يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو ميلاديًا 2022 والواحد والعشرين من شهر شوال سنة 1443 هـ هو موعد الصرف وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي ومنصة التواصل الاجتماعي توتير وأن هذه المساعدات تكون دعمًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين مساندة لتلك الفئات المستحقة.

وبالنسبة لمعرفة موعد الصرف خلال الشهر الجديد فيتسائل الكثير من مستحقي راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو فقد أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية السعودية والموارد البشرية أنه سيتم صرف راتب الضمان الاجتماعي الخاص بشهر مايو 2022 وشوال 1444 هـ وسيتم الإعلان عن اليوم بشكل محدد لكافة المواطنين من أجل سد احتياجاتهم وتقديم يد العون لهم سواء من الأسر الفقيرة أو المصابين بالشيخوخة وكبار السن وكذلك المرأة التي تعول أطفالها والأيتام وغيرها من المستفيدين بهذا البرنامج.

الاستعلام عن تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1444

ويمكنك الاستعلام عن المعاش أو الراتب الشهري الخاص بالضمان الاجتماعي المطور عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واختيار الاستعلام