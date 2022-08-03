موقع سبق الضمان الاجتماعي اليوم 1444 هو من المواقع الإلكترونية المختصة بنشر أخبار الضمان الاجتماعي والضمان الجديد والمطور التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من أجل تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من الحصول على أحدث أخبار الضمان ويمكن من خلاله معرفة التحديثات والطرق الجديدة التي تصدرها الوزارة بالإضافة إلى ذلك يمكنك الدخول إلى المنصة لمعرفة جداول صرف المعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعي والمقدم من وزارة التنمية المجتمعية في كل شهر وبجانبها البرامج المختلفة الجديدة والتسجيل بها.

سبق الضمان الاجتماعي اليوم 1444

ويحرص الموقع على تقديم الأخبار الخاصة بالضمان الاجتماعي 1444 إلكترونيًا وبشكل دوري في يوم 31 مايو 2022 .

وفق ما أعلنت عنه الوزارة فهذا الموعد يكون لصرف معاشات الضمان الاجتماعي مع اليوم الأول في الشهر الميلادي الجديد.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي ويمكنك الاستعلام عن المساعدات المالية المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

في وزارة التنمية الاجتماعية التابعة للملكة العربية السعودية عبر خطوات بسيطة سنسردها لك في السطور التالية :-