نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل روضة نظام نور 1444 -2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تسجيل روضة نظام نور 1444 .. قدمت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية النظام الموحد بالموقع الإلكتروني نور التعليمية كمنصة خاصة بتقديم الخدمات الإلكترونية ومن أهمها التسجيل في روضة أو رياض الأطفال تسهيلًا على أولياء الأمور وتسجيل الطلاب في المدارس الأقرب لهم وفق شروط وخطوات محددة وبالنسبة لنظام نور التعليمي هو منظومة خدمات تعليمية متكاملة تحت إشراف وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تسهل على المواطنين والطلاب وأولياء أمورهم كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة عن طريق موقع إلكتروني والهدف منه طلب الخدمة وتنفيذها من مكانك دون الحاجة للتوجه إلى مدرسة أو إدارة تعليمية أو حتى مبنى الوزارة فهي تربط كافة المؤسسات التعليمية بصورة سلسة وتسجل الالتحاق بالمؤسسات التعليمية في وقت مطلوب بإتاحة فرص الاستعلام الإلكترونية وكذلك معرفة نتائج الأبناء.

كيفية تسجيل روضة نظام نور 1444

ونأخذك بالخطوات والطريقة وبكل سهولة للتسجيل في روضة ورياض الأطفال عبر النظام الإلكتروني لوزارة التعليم السعودية نظام نور التعليمي العام لـ 1444 هـ و 2022 ميلاديًا كل ما عليك فعله هو باستخدام أي جهاز متصل بالإنترنت

الدخول لـ نظام نور التعليمي

وبعدها تقوم بالضغط على تسجيل الدخول إلى حساب ولي أمر باسم المستخدم وكلمة المرور

واضغط تسجيل الأبناء وبعدها تسجيل طالب جديد تجدها في الأعلى

وسجل رقم الهوية أو رقم الإقامة للطالب المطلوب تسجيله

واختيار صلة قرابة الطفل بالشخص الذي يسجل الطلب وإضافة وظيفة ولي الأمر

وتحديد جنسية الطالب والأب والأم ورقم جواز السفر والسجل المدني

وكذلك ب طاقة الهوية وتاريخ انتهائها والأجداد وبياناتهم أيضًا من ناحية الاسم والجنسية وجنس الطفل والسكن

والعنوان والملكية الخاصة بالسكن ورقم المنزل والعنوان بالتدقيق ورقم جوال ولي الأمر

وتضغط تأكيد على البيانات وتسجل بيانات الروضة بالمكان الذي ترغب به والإدارة التابع لها

ومكتب التعليم وبعدها اضغط على حفظ وتقوم بعدها بإرفاق كافة الأوراق

والمستندات المطلوبة من الطفل والتي تثبت صحة بياناتك وستصلك رسالة بإتمام التسجيل.

أعمار تسجيل القبول في الروضة