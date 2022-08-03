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عمر شويل - جدة قيمة قسط قرض الأسرة من بنك التسليف 1444 .. يريد الكثير من المواطنين والأسر بالمملكة العربية السعودية معرفة قيمة القسط الخاص بالأسرة المأخوذ من بنك التسليف لعام 1444 وهو إحدى القروض التي تمنح من التمويل الاجتماعي والذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مساهمة ودعمًا للأسرة المحدودة ومتوسطة الدخل لمواجهة أعباء الحياة ومواجهة الغلاء ويمكنهم من خلال التمويل من شراء الأثاث أو سداد الفواتير أو فعل ما يحلو لهم مما يحسن دخلهم.

قيمة قسط قرض الأسرة من بنك التسليف 1444

وقد أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا بإنشاء بنك التسليف في عام 1971 وذلك من أجل تنشئة مؤسسة مالية ووطنية.

تقدم القروض الاجتماعية وتساعد المواطنين بالتوازي مع الحكومة وبلغ رأس مال التأسيس 5 مليون ريال سعودي وبوصولنا لعام 2006.

أصبح رأس المال 6 مليار ريال سعودية وذلك بعد الزيادات التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للبنك .

وتم إرثاء بعض الصلاحيات والمهام للبنك من أجل القيام بها من بينها برامج قروض المهنية وبرنامج خادم الحرمين لسيارات الأجرة .

وكذلك قروض عمل المشروعات الصغيرة والناشئة وكذلك القيام بدور التنسيق الكامل لدعم المشروعات الصغرى.

ودعم تشجيع الادخار ثم تحول المسمى الخاص بالبنك إلى بنك التنمية الاجتماعية نسبة إلى المهام المكلف بها .

كأحد أعمدة المملكة السعودية لبناء مسيرة التنمية الاقتصادية وكذلك الاجتماعية في السعودية.

ومن القروض التي يمنحها بنك التسليف سابقًا أو بنك التنمية الاجتماعية الحالي هو قرض تمويل الأسرة.

كأحد منتجات التمويل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية والذي يمنح لبعض المواطنين أو الفئات أو الأسر .

من أجل تخفيف الضغط عليهم من قبل الأسعار وزيادتها الأخيرة وتخفيف العائق أمامهم في مشاكل والتزامات الحياة .

ومساهمة منهم في مواجهة متطلبات الحياة لكل المواطنين السعوديين فيقدم لأصحاب الدخل المتوسط والضعيف.

والأسر الأولى بالرعاية والفقيرة كأحد أهداف التنمية المستدامة فأصبح عدد المستفيدين من البرنامج في عام 2022 تقريبا مليون مواطن سعودي.

وبالنسبة لقيمة القسط لقرض الأسرة من بنك التسليف 1444 فيتم تسديد قسط قرض الأسرة بشكل شهري ويمكن اقتطاعه من راتب المواطن.

إن كان يعمل بالقطاع العام أو الخاص بلا مصاريف إدارية وهو 1667 ريال سعودي بشكل شهري.