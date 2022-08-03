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سعر بيع السيارة فورد فوكس مستعملة 6000 ريال سعودي.

السيارة فورد فوكس بها ناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة فورد فوكس متوفرة بلون خارجي فضي.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة فورد فوكس سجل 203000 كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة فورد فوكس البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة فورد فوكس يرجى الإتصال على 0595780675 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966595780675. للبيع سيارة فورد إكسبلورر سنة الصنع 2005 مستعملة يوجد سيارة فورد إكسبلورر سنة الصنع 2005 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة فورد إكسبلورر مستعملة 9500 ريال سعودي.

السيارة فورد إكسبلورر تم قيادتها 17600 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة فورد إكسبلورر أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة فورد إكسبلورر أسود.

تأتي السيارة فورد إكسبلورر بهيكل رباعي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة فورد إكسبلورر البنزين.

وسائل الراحة في السيارة فورد إكسبلورر عبارة عن فتحة سقف ومكيف وريموت كنترول ومرايات كهربائية وفرش جلد.

كما السيارة فورد إكسبلورر بها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

كما أن نظام الصوت في السيارة فورد إكسبلورر مكون من مدخل AUX وبلوتوث ونظام التحكم في الطارة ومبدل أقراص ومشغل دي في دي.

وسائل الأمان في السيارة فورد إكسبلورر عبارة عن حساسات وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب وسادة هوائية جانبية.

كما أن السيارة فورد إكسبلورر بها جنوط ومثبت سرعة ومقاعد كهربائية وكشافات ضباب.

كما يستطيع المشتري التواصل مع البائع والحصول على السيارة فورد إكسبلورر عن طريق الإتصال على الرقم 0552355962 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 0096655235592. عمر شويل - جدة أرخص سيارات مستعملة للبيع في السعودية وبجودة عالية وبحالة نظيفة - ثقفني

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