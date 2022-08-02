خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهر الجديد بالسعودية وطرق السداد إلكترونيا

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء قامت شركة الكهرباء بتوفير طريقة جديدة يمكن من خلالها سداد فاتورة الكهرباء السعودية إلكترونيا إلى جانب الاستعلام عن الفاتورة أيضا من منزلك عبر الإنترنت بهدف توفير أكبر قدر من الراحة وتوفيرا لوقت وجهد المواطن السعودي لذلك سنعرض لكم تفاصيل الاستعلام عن الفاتورة إلى جانب طرق السداد الإلكتروني عبر الإنترنت.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد وطرق السداد في ثواني بكل سهولة

سداد فاتورة الكهرباء السعودية إلكترونيا

تعددت الطرق التي يمكن من خلالها القيام بسداد فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت ومن بين الطرق الطريقة التالية:

يجب القيام بتحميل تطبيق الراجحي مباشر.

التسجيل من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

قم بتفعيل الدخول إلى النظام من خلال قيامك بإدخال رقم الهاتف.

إضغط على تبويب المزيد.

اختر زر المدفوعات.

انقر على خيار سداد الفاتورة.

إضغط على الخدمات العامة.

حدد اسم الشركة الكهرباء السعودية.

قم بكتابة رقم الحساب.

إضغط على قيمة المبلغ.

قم بتأكيد المبلغ المكتوب امامك.

سيأتي إليك رمز عبر الهاتف.

وفور الدفع سيتم تأكيده من خلال رسالة نصية على هاتفك.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

قامت شركة الكهرباء في المملكة بتوفير خيار الاستعلام عن النتيجة عبر الرسائل الى جانب رسائل توعية بخصوص ترشيد استهلاك الكهرباء ويتم الاشتراك في الخدمة عبر الطريقة التالية:

يجب أن تقوم بإرسال رقم حسابك على الرقم.