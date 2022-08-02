نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج ونسب قبول جامعة الملك خالد 1444 الدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن رابط نتائج قبول جامعة الملك خالد للدبلوم والبكالوريوس للعام الجامعي الجديد على محرك البحث “جوجل”، ومنذ ساعات قليلة أعلنت الجامعة عن نتيجة الطلاب المرشحين للدراسة في العام الجامعي الجديد 1444 حيث تم إرسال رسائل نصية لكل المقبولين بعدما انتهت الجماعة من فرز الطلاب واختيارهم على حسب عدة معايير منها ترتيب الرغبات والمقاعد الشاغرة، ويجب على كل طالب تم قبوله بالجامعة أن يرد على الرسالة بالموافقة خلال 48 ساعة ولا يزيد عن ذلك، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج القبول بالجامعة، فتابعونا.

نتائج قبول جامعة الملك خالد

أوضح المسئولون في جامعة الملك خالد أنه قد تم فرز واختيار الطلاب طبقاً لمعايير محددة وقد تمت بشكل إلكتروني بدون أي تدخل بشري، وقد نوهت الجامعة أنه يجب على الطلاب المرشحين الرد بالموافقة على الرسالة النصية التي تمت إرسالها إليهم خلال 48 ساعة حتى يتم تأكيد حجز مقعد لهم، وبالإضافة إلى ذلك فقد خصصت الجامعة رقم 0172418000 لإستقبال أسئلة واستفسارات الطلاب، والآن نوضح لكم رابط الإستعلام عن نتائج القبول لجامعة الملك خالد فقط كل ما يتطلبه الأمر هو النقر على الرابط المظلل للدخول إلى موقع الجامعة الرسمي لمعرفة النتيجة.

ويُمكنكم الإطلاع على كافة خطوات التسجيل في جامعة الملك خالد إلكترونياً عبر اتباع التعليمات الموضحة بالفيديو

نسب القبول للعام الجامعي

انتظر الطلاب الأيام الماضية ظهور نتيجة الترشيح لجامعة الملك خالد بفارغ الصبر في جو من القلق والتوتر، وكما عودناكم في موقعنا لقد نشرنا لكم رابط الإستعلام عن النتيجة فور ظهورها عبر الرابط الموضح بالأعلى، ومن الجدير بالذكر أن الجامعة قد نشرت على موقعها الرسمي نسب القبول للعام الجامعي الجديد، ويُمكنكم الإطلاع عليها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأخيراً قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعد أن أضفنا لكم كافة المعلومات والتفاصيل حول هذا الموضوع الهام، ونسعد بإستقبال أسئلتكم واستفساراتكم بالتعليقات بالأسفل، فقط كل ما عليكم ترك سؤالكم بالأسفل وسنرد عليكم خلال ساعات قليلة