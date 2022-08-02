نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور نتائج الأهلية في برنامج حساب المواطن لشهر محرم 1444 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن منذ ساعات قليلة عن صدور نتائج الأهلية للدورة 57 الخاصة براتب دعم شهر محرم 1444 هـ، الموافق شهر أغسطس 2022 م، كما أعلنت أنه يمكن للمستفيدين من برنامج الدعم التوجه إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، والتأكد من حالة الأهلية، وإذا كنت ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية والأستحقاق للمواطن، يمكنك متابعة حسابك لمعرفة موعد صدور الدفعة والذي من المتوقع صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 57 (شهر أغسطس 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/g9NmGd5nv3 — حساب المواطن (@citizenaccount) صدرت نتائج الأهلية للدورة 57 (شهر أغسطس 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/g9NmGd5nv3 — حساب المواطن (@citizenaccount) August 2, 2022

ما هو الإجراء المفترض في حالة عدم الأهلية

كما أوضح المسؤولون عن البرنامج من خلال منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن الإجراء المفترض اتخاذه عند ظهور حالة الأهلية “غير مؤهل”؟

وفي هذه الحالة يجب عليك التوجه إلى حسابك على رابط برنامج حساب المواطن الإلكتروني لتحديث البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة، طبقاً لأسباب عدم الأهلية وذلك خلال مدة أقصاها 90 يوماً من صدور نتائج الأهلية غير مؤهل.

وفي هذه الحالة يقوم البرنامج بفحص الطلب مره أخرى للتأكد من حالة الأهلية، وفي حالة ثبوت الأهلية مرة أخرى وفق التحديثات المطلوبة، يمكنكم صرف مبلغ الدعم مره أخرى بعد ثبوت الأهلية للاستحقاق.

يمكنك تقديم اعتراض على حالة الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من خلال الرابطhttps://t.co/u8K0etss7W pic.twitter.com/HzVSpw9Ym3 — حساب المواطن (@citizenaccount) يمكنك تقديم اعتراض على حالة الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من خلال الرابطhttps://t.co/u8K0etss7W pic.twitter.com/HzVSpw9Ym3 — حساب المواطن (@citizenaccount) August 2, 2022

من هو الفرد المستقل المستحق لدعم برنامج حساب المواطن

من هو الفرد المستقل في برنامج حساب المواطن؟ pic.twitter.com/zihANmzSlD — حساب المواطن (@citizenaccount) من هو الفرد المستقل في برنامج حساب المواطن؟ pic.twitter.com/zihANmzSlD — حساب المواطن (@citizenaccount) July 24, 2022

كما أجاب البرنامج على تساؤلات المستفيدين التالية حساب المواطن من عمر كم؟، من هو الفرد المستقل في حساب المواطن؟، هل يمكن للأعزب أو الأرمل أو المطلق الاستفادة من دعم المواطن؟.

حيث يتم الإجابة على جميع هذه التساؤلات من خلال توضيح دعم المستخدم للبرنامج، أن الفرد المستقل؛ هو كل شخص يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر بشرط أن يكون له إقامة مستقلة في مسكن منفصل، ولدية نفقته الخاصة.

فالفرد المستقل هو الأعذب أو الأرمل أو المطلق ليس لدية تابعين أو معالين.

كما يمكن للفرد المستقل إثبات استقلالية المسكن في حساب المواطن من خلال عدة طرق وهي كالتالي؛