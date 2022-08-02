نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الأهلية في حساب المواطن للدورة 57 وطريقة تقديم إعتراض في برنامج حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن عن نتائج الأهلية للدورة 57، وطرح حساب المواطن إمكانية تقديم إعتراض في برنامج حساب المواطن في حال عدم الأهلية وظهور كلمة غير مؤهل، يذكر ان موعد نزول دفعة حساب المواطن القادمة ستكون في العاشر من شهر أغسطس الجاري لكل المستحقين والمستفيدين.

رابط نتائج الأهلية في حساب المواطن للدورة 57 لكل المستفيدين

طريقة تقديم الإعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

يذكر أنه يمكن تقديم إعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن في مدة أقصاها 90 يوم، وفي حال ظهور علامة غير مؤهل عند الإستعلام عن حالة الأهلية يمكن:

تحديث البيانات

تقديم الوثائق المطلوبة طبقا لأسباب عدم الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية.

تقديم الوثائق المطلوبة في مدة أقصاها 90 يوم من صدور نتائج الأهلية (غير مؤهل)

موعد نزول دفعة حساب المواطن ال 57 لكل المستحقين

يذكر أن برنامج حساب المواطن قد حدد العاشر من أغسطس موعدا لنزول دفعة حساب المواطن لكل المستحقين والمستفيدين وأكد برنامج حساب المواطن أن دفعة حساب المواطن ستتغير لكل المواطنين والمستحقين عند نزولها خاصة وأن حساب المواطن يستفيد منه أكثر من إحدى عشر مليونا من المستحقين لدفعات حساب المواطن.

طريقة التواصل مع حساب المواطن

حدد حساب المواطن مجموعة من الوسائل والتي يمكن من خلالها التواصل مع برنامج حساب المواطن.

التواصل من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

التواصل من خلال مركز الإتصال عبر رقم 19912 من الأحد للخميس من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.

من خلال خدمة المستفيدين.

من خلال خدمة “صوتك مسموع” لتحقيق كل التطلعات الخاصة بالمستفيدين من أجل العمل على رفع جودة الخدمة.

الجدير بالذكر أن حساب المواطن يتم صرفه كل شهر وتحديدا مع كل شهر ميلادي في العاشر من كل شهر ميلادي، ويحرص حساب المواطن على مراجعة كل البيانات والوثائق الخاضة بكل مستحق على أن يتم فحصها بدقة والسماح للمواطنين ممن لم يتم صرف دفعات حساب المواطن لهم بالتأكيد على أهمية صرف الدفعات.