إعفاء بنك الراجحي السعودي الغير قادرين من سداد مبلغ القرض بقرار ملكي

يعد بنك الراجحي من أكبر وأفضل البنوك داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لأنه يعمل على توفير الكثير من الخدمات المصرفية والمالية للعديد من الأفراد، وقامت بإصدار قرار في شهر يونيو بشأن إعفاء العملاء من سداد مبلغ القرض المتراكم عليهم بقرار ملكي من خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد اتباع بعض الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الإعفاء للأشخاص غير قادرين، وهنا سوف نعرض لكم إعفاء بنك الراجحي.

تقديم طلب إعفاء بنك الراجحي السعودي

قام الديوان الملكي في الفترة الأخيرة بإصدار قرار بموافقة الحكومة السعودية عن إعفاء الأفراد من سداد مبلغ القرض، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

أولا قم بتسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الراجحي.

بعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بك.

ادخل رقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية.

حدد جهة العمل الخاصة بك سواء كانت في القطاع العام أو الخاص.

بعد التأكد من سلامة وصحة البيانات قم بالضغط على كلمة تسجيل الموجودة أسفل الصفحة.

في النهاية وبعد مراجعة بياناتك سوف يتم إرسال رسالة خاصة إلى رقم الهاتف المذكور في البيانات بقبول طلبك والحصول على الإعفاء.

الأوراق المطلوبة للحصول على الإعفاء

حدد بنك الراجحي بعض الأوراق والمستندات اللازمة لكي تتمكن من الحصول على الإعفاء وهذه الأوراق هي:

يقدم وصل موضع فيه طلب الإعفاء. صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بك. تقديم وصل موضع فيه جميع دفعات القرض الغير مسدد. وأيضا عليك تقديم سبب طلبك لهذا الإعفاء، أو السبب الذي أدى إلى عدم قدرتك على دفع باقي الأقساط. عليك تقديم دليل يثبت عدم قدرتك على سداد قيمة القرض المتراكم عليك. ولا يمكن الحصول على إعفاء بنك الراجحي إذا توفي العميل نتيجة أعمال غير مشروعة أو إذا انتحر أو توفي بسبب تعاطي المخدرات.

في نهاية المقال نكون قد تحدثنا عن إعفاء بنك الراجحي بالإضافة إلى أن هذا الإعفاء يقدم لفئة معينة من الأفراد الغير قادرين على تحمل باقي تكاليف القرض، وأيضاً بنك الراجحي يقدم العديد من الخدمات الأخرى للأفراد مثل تمويل المشروعات الصغيرة وحثهم على إقامة المشاريع والاستفادة من خبرات الجيل الجديد.