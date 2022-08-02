إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض، ينتهي طلاب الثانوية العامة من أداء أمتحانتهم بجميع المواد وينتظرون ظهور النتيجة حيث كل منهم يبحث بين الجامعات المعاهد حسب تقديراته المجموع التي حصل عليها.

إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض لعام 1444 هـ

وأشارت بعد درلسة مكثفة من لجنة القبول حيث أعلنت للجميع أن يوم الأثنين الموافق 1 أغسطس 2022، هو موعد إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني، مؤكدة أن الخميس المقبل الموافق 5 أغسطس 2022 حيث سيتم إلغاء قبول كل من لم يؤكد قبوله. هو آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة 12 ظهراً.

الكليات المعنية بنتائج القبول في مدينة الرياض

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

جامعة شقراء.

جامعة المجمعة.

جميع الكليات التقنية في منطقة الرياض.

بوابة القبول بالنسبة للطالبات الفتيات

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

جامعة الأميرة نورة.

الكلية التقنية.

طريقة الاستعلام عن النتائج القبول الموحد

أولاً يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للجنة القبول الموحد بوزارة التعليم العالي السعودية.

الخطوة الثانية يتم الضغط على أيقونة تقديم سابق.

ثالثا الاطلاع على نتيجة القبول.

رابعا في حال تم قبول الطالب يعمل تأكيد القبول.

مسح نتائج القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض

يجب عليك الوصول إلى النظام الأساسي التالي عبر الإنترنت: بوابة القبول.

انقر فوق علامة التبويب Enter (إدخال إرسال سابق).

تتطلب المنصة إدخال اسم المستخدم في المكان المشار إليه.

أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في الفراغ المخصص لهذا الغرض.

ثم اضغط على نتيجة القبول.

ثم انقر فوق تأكيد القبول.

وبذلك تم تأكيد قبول النتيجة الصادرة عن لجنة القبول الموحدة في الجامعات الحكومية والكليات التقنية.

موقع ثقفني يتمنى لجميع الطلاب التوفيق بحياتهم العلمية والعملية