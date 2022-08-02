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اصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية ، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن خطوات وطريقة إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات بوزارة التعليم السعودية ، وذلك لجميع الوظائف المؤهلة لخوص اختبار الرخص المهنية من المعلمين والإداريين و لشاغلي الدرجات وفق ضوابط نظام الهيئة ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف علي خطوات الرخص المهنية للوظائف التعليمية ، و شروط إصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية ، وضوابط الاختبارات والتجديد ومدة سريان الرخص التعليمية ومواعيد تحديثها. اصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية تضع هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية مجموعة من ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية للمعلمين والمعلمات للحصول علي الرخصة المهنية : توافر شرط المؤهل المناسب لدي المتقدم أو المتقدمة بناء علي شروط جهات العلاقة.

ثم ، وجود عدد كاف من سنين الخبرة يتناسب مع مستوي الرخصة بناء علي اللائحة بالجدول المرفق.

أيضاً ، التقديم في مواعيد الاختبارات المتوفرة وحصول المرشحين علي الدرجة المطلوبة للمستوي.

كذلك يشترط مضي ما لا يقل عن 12 شهر من تاريخ إعلان نتائج الاختبار التربوي أو التخصصي الأحدث.

الجدول المرفق بالصورة يوضح كل درجة وسنوات الخبرة والدرجة المطلوبة للاختبارات. خطوات اصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية كما يلي نعرض لحضراتكم مراحل إصدار الرخص المهنية للوظائف التعليمية : تسجيل الدخول في نظام الرخص المهنية من رابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات الإلكتروني.

قراءة وموافقة شروط الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

تحقق الهيئة من صحة كافة بياناته الشخصية والمهنية.

الاطلاع علي مواعيد الاختبارات المهنية للوظائف التعليمية التي اعتمدتها هيئة تقويم التعليم.

المرحلة الثانية ، إجراء اختبارات الحصول علي رخصة المهنية، وتنتهي بإعلان نتائجها لإصدار الترخيص.

ثم يقوم المتقدم بطلب إصدار رخصته وفق المستوى الذي تحققت فيه كافة الاشتراطات وتقوم الهيئة بعد ذلك بإصدارها.

ويجب شرطاً دفع رسوم اختباري المهني والرخصة المحدثة لرخصة الممارس و للرخصة المعتمدة. مدة سريان الرخصة المهنية المحدثة وتجديدها كما أعلنت ضوابط هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبار الرخصة المهنية : تكون مدة سريان الرخصة خمس سنوات من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها

يجوز تقديم طلب تجديد الرخصة المهنية خلال السنة الأخيرة من مدة صلاحيتها.

يتم إجراء تجديد الرخصة وفق ضوابط خاصة تحددها الهيئة. عمر شويل - جدة اصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية وشروط الحصول عليها وخطوات التقديم للاختبار

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