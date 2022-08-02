نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حساب المواطن 1444 نتائج الأهلية والتسجيل الجديد بعد التعديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حساب المواطن 1444 نتائج الأهلية والتسجيل الجديد بعد التعديل الذي تفاجئ به الكثير من المواطنين السعوديين خلال الفترة الماضية بداية من زيادة دعم حساب المواطن مروراً ببدء التسجيل في برنامج دعم حساب المواطن مرة أخرى بعد إغلاق دام عامين تقريباً، ما بين هذا وذاك يترقب المستفيدين من حساب المواطن صرف الدفعة الجديدة من الدعم والمنتظرة خلال ساعات من الآن، لذا نكشف لكم في هذا التقرير جميع التفاصيل الخاصة بالدعم من حساب المواطن الجديد عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

رابط حساب المواطن 1444

يتمكن الآن المستفيدين من دعم حساب المواطن التقدم للتسجيل في برنامج حساب المواطن لأجل الحصول على الدعم عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب المواطن. النقر على أيقونة تسجيل جديد. كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة. التأكد من مراجعة البيانات المسجلة. إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن 1444

كشف برنامج حساب المواطن شروط لمن يرغب في الحصول على الدعم أن تتوافق عليه مجموعة من المعايير والضوابط اللازمة أهمها التالي:

يكون المواطن والمواطنة المتقدمين (سعوديين) مع وجود استثناء أبناء وزوجة المواطن وحاملو بطاقات التنقل.

إقامة المواطن والمواطنة تكون دائمة.

الإفصاح عن البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل برنامج حساب المواطن.

نتائج الأهلية للدورة 57 شهر أغسطس 2022 حساب المواطن

صدرت نتائج الأهلية الدفعة 57 من برنامج حساب المواطن مؤخراً لذا يمكنكم الآن الاستعلام عنها من خلال الرابط الرسمي ca.gov.sa، في الوقت الذي كشفت فيه توقيت صرف دعم حساب المواطن لشهر محرم 1444، وبحسب ما تم ذكره عبر الصفحة الرئيسية لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فإن موعد صرف حساب المواطن يوم 12 محرم 1444 الذي يوافق 10 أغسطس 2022. ونذكركم بـ حاسبة حساب المواطن.

أما بالنسبة للراغبين في تقديم طلب اعتراض على حالة الأهلية فيمكنهم ذلك في مدة أقصاها 90 يوم من خلال موقع حساب المواطن الرسمي ca.gov.sa.

وصلنا معكم لختام شرح رابط حساب المواطن 1444 نتائج الأهلية والتسجيل الجديد بعد التعديل.