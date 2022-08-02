شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 1444 والأوراق المطلوبة لصرف المعاش

عملت المؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية على طرح شروط التقاعد المبكر في التأمينات لعام 1444 وهذا من أجل جعل الموظف الذي قام بالاشتراك في أخد القطاعات الخاصة المشتركة مع نظام التأمين الاجتماعي، وبالتأكيد بسبب اشتراكه تجعله مستحق لمعاش التقاعد، لذلك إليك الآن كامل التفاصيل حول الأمر.

شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 1444

يجب أن يعرف كل موظف وموظفة أن هناك خطة تقاعد مستقلة بين كل مؤسسة وأخرى، وهذا لأنه معروف أن الموظف عندما يبلغ عامه الستين يكون غير قادر على القيام بالكثير من الأشياء منها تحمل أعباء المهام الوظيفية، لذلك يلجأ الكثير منهم للحصول على عطلات وإجازات للبعد عن أي ضغوطات قد تؤثر على صحتهم وحياتهم، وهناك بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدمين للحصول على التقاعد وستتعرف عليها عبر الآتي.

شروط التقاعد المبكر 1444

يجب أن تنطبق هذه الشروط لدى جميع الأفراد العاملين في القطاعات الخاصة، وتعرف عليهم الآن:

أن لا يقل عمر المتقاعد عن ستين عام.

لا يجب أن تكون مدة اشتراكه أقل من 300 شهر أو حوالي 25 عام من قبل التأمينات الاجتماعية.

يجب أن لا يقوم المتقدم على التقاعد بترك العمل الذي كان مشترك فيه عبره بنظام التأمينات الاجتماعية.

الأوراق المطلوب لصرف المعاش

توجد بعض المستندات أو الأوراق التي يجب أن تقوم بتقديمها من أجل صرف المعاش، وهذا جاء بسبب قيام التأمينات الاجتماعية بنشر الأوراق المطلوبة من أجل المعاش التقاعدي الشهري، وإليك الآن المطلوب من الأوراق عبر الآتي: