نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول ولي الأمر في نور وكيفية الاستعلام عن النتائج في المقال التالي
تسجيل دخول ولي الأمر في نور من أكثر الأمور التي يهتم بها أولياء الأمور والطلاب في المملكة العربية السعودية وذلك لمعرفة طريقة استخراج نتائج الطلاب بكل سهولة بعد ان تم أتاحه هذه الخدمة من قبل الحكومة السعودية والمتمثلة فى وزارة التعليم، ومن هذا المنطلق أعلنت الوزارة عن إمكانية تسجيل دخول ولي الأمر للاستعلام عن النتيجة من خلال استخدام رقم الهوية وذلك للتسهيل علي الإباء تسجيل أبناءهم وأيضا الاطلاع علي نتائج اختبارات أبناءهم في شتي المواد الدراسية التي داخلو اختباراتها، لهذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بالنظام ولي الأمر تسجيل الدخول بشكل مفصل.
تسجيل دخول ولي الأمر في نور
وتسجيل ولي الأمر في نظام نور هو الرابط المحدد الذي من خلاله يتمكن ولي الأمر تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي، وذلك حين يجتازون سن القبول الذي تم تحديده من قبل الوزارة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية منذ أيام قليله عن فتح باب استقبال الطلبة للمرحلة الابتدائية وناشدت الوزارة الإباء في للتسجيل، ويكون هذا الأمر بدا من تاريخ 16/9/1443 إلى تاريخ 1444 /17/3 هجرياً، وذلك في الفئات العمرية من عمر ست سنوات أو ما يقل عمرهم عن ست سنوات إلا تسعون يوماً، حتى عمر أحد عشر عاما وثلاثة أشهر كحد أعلى، وتكون خطوات التسجيل كما يلي:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور.
- اختيار خانة تسجيل ولي أمر جديد.
- ثم بعدئذ إدخال البيانات المطلوبة التي تخص ولي الأمر.
- إدخال بيانات الطالب من رقم الهوية ورقم الإقامة الخاصة به.
- ثم تحدد صلة القرابة بالطالب.
- تسجل بعد ذلك بيانات تاريخ الميلاد.
- ثم الضغط بعد ذلك على خانة على خانة تدقيق.
- تسجل بيانات ولي الأمر التي تتمثل في الجنسية ورقم الجوال وبعض من البيانات الشخصية الأخرى.
- ثم انقر على حفظ وبهذه الطريقة تكون قد أنشأت حسابا جديدا لولي الأمر بنجاح.
استعلام نتائج الطلاب نظام نور بدون كلمة سر
وفي وقت سابق قد أعلنت الوزارة عن الإعلان عن الروضات المعتمدة في نظام نور جدة 1444، ومن الأمور التي يهتم بها جميع الطلاب بالمملكة السعودية الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور التعليمية برقم الهوية بدون استخدام كلمة المرور وذلك من خلال الآتي،
- تقوم بالذهاب إلى موقع نظام نور وتضغط على كلمة نسيت كلمة السر وتقوم بكتابه رقم الهوية.
- تبدأ بكتابة رمز التحقق والضغط على التالي واختيار استعادة الايميل.
- إدخال عنوان البريد الإلكتروني ثم الذهاب إلى رسائل البريد وتقوم بكتابة اسم المستخدم وحفظه.
- تضغط على استعادة كلمة المرور وتقوم بعمل إنشاء كلمة مرور جديدة وتقوم بتأكيدها وحفظها.
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