200 ريال في هذه الحالة.. الكهرباء توضح حالات تعويض المستهلكين في السعودية 1444

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في ظل تعدد الشكاوى الخاصة بالماء والكهرباء بالمملكة العربية السعودية، أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء حالات تعويض المستهلكين في السعودية 1444هـ، ليحصل كل مستهلك على حقوقه سيما في حالات انقطاع المياه أو الكهرباء وتأخر عودتهما في أي وقت، وهي من الخدمات التي تكشف عن تقدم هذه الهيئة وحرصها على راحة المواطنين والوافدين، وفي الوقت نفسه تطور خدماتها المقدمة لهم.
هيئة تنظيم المياه والكهرباء تحدد حالات تعويض المستهلكين في السعودية 1444
وحددت هيئة تنظيم المياه والكهرباء حالات تعويض المستهلكين في السعودية 1444، وذلك من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إذ جاءت على النحو التالي:
- يحق تعويض المستهلك عند تأخر مقدم الخدمة الكهربائية في إعادة الخدمة له بعد السداد، وذلك لمدة 3 ساعات للمدن الرئيسية و5 ساعات لما عداها.
- كما يحق للمستهلك تعويض عند تأخر مقدم الخدمة الكهربائية في حل شكواه المتعلقة بالفواتير عن 15 يوم عمل.
- ويستحق العميل تعويضا في حالة عدم إيصال الكهرباء للمنشأة الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ سداد مقابل الإيصال.
- ويستحق أيضًا، الحصول على تعويض في حالة عدم عدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة في الأوضاع العادية.
- وكذلك في حالة تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة الميلادية، وكل انقطاع يزيد على 4 ساعات.
- وفي حالة عدم إشعار المستهلك قبل 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له.
قيمة التعويضات المستحقة من هيئة تنظيم المياه والكهرباء
وأعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن قيمة التعويضات المستحقة للمستهلكين، وهي على النحو التالي:
|المعيار المضمون
|مبلغ التعويض
|التعويض الإضافي
|وقت التسجيل والتوصيل – المستهلك الحالي
|75 ريالا سعوديا بعد انقضاء أكثر من 5 أيام على تقديم الطلب
|20 ريال عن كل 5 أيام إضافية
|وقت التوصيل – طالب الخدمة (جديد)
|200 ريال بعد انقضاء 40 يوم عمل لفئة الاستهلاك السكني، و400 ريال بعد انقضاء 40 يوم عمل لفئة الاستهلاك غير السكني
|200 ريال عن كل مدة إضافية لفئة الاستهلاك السكني، و400 ريال عن كل مدة إضافية لفئة الاستهلاك الغير سكني
|وقت إعادة الكهرباء بعد السداد
|75 ريالا بعد انقضاء 3 ساعات للمناطق الحضرية و5 ساعات للمناطق شبه الحضري والريفي
|75 ريالا عن كل 3 ساعات إضافية لجميع المناطق
|الإشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط
|75 ريالا في حال عدم الإشعار قبل بيومين
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|وقت حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير
|75 ريالا بعد انقضاء 15 يوم عمل
|75 ريالا عن كل 15 يوم إضافية
|إعادة الخدمة الكهربائية – الأوضاع العادية
|150 ريالا بعد انقضاء 24 ساعة من الانقطاع لغير السكني 75 ريال بعد انقضاء 24 ريال للسكني
|75 ريال عن كل 12 ساعة إضافية
|تكرار الانقطاع الكهربائي
|200 ريال في حال تكرار الانقطاع 4 مرات أكثر من 4 ساعات خلال السنةالميلادية الواحدة
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