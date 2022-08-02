200 ريال في هذه الحالة.. الكهرباء توضح حالات تعويض المستهلكين في السعودية 1444

في ظل تعدد الشكاوى الخاصة بالماء والكهرباء بالمملكة العربية السعودية، أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء حالات تعويض المستهلكين في السعودية 1444هـ، ليحصل كل مستهلك على حقوقه سيما في حالات انقطاع المياه أو الكهرباء وتأخر عودتهما في أي وقت، وهي من الخدمات التي تكشف عن تقدم هذه الهيئة وحرصها على راحة المواطنين والوافدين، وفي الوقت نفسه تطور خدماتها المقدمة لهم.

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تحدد حالات تعويض المستهلكين في السعودية 1444

وحددت هيئة تنظيم المياه والكهرباء حالات تعويض المستهلكين في السعودية 1444، وذلك من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إذ جاءت على النحو التالي:

يحق تعويض المستهلك عند تأخر مقدم الخدمة الكهربائية في إعادة الخدمة له بعد السداد، وذلك لمدة 3 ساعات للمدن الرئيسية و5 ساعات لما عداها.

كما ‏يحق للمستهلك تعويض عند تأخر مقدم الخدمة الكهربائية في حل شكواه المتعلقة بالفواتير عن 15 يوم عمل.

ويستحق العميل تعويضا في حالة عدم إيصال الكهرباء للمنشأة الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ سداد مقابل الإيصال.

ويستحق أيضًا، الحصول على تعويض في حالة عدم عدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة في الأوضاع العادية.

وكذلك في حالة تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة الميلادية، وكل انقطاع يزيد على 4 ساعات.

وفي حالة عدم إشعار المستهلك قبل 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له.

قيمة التعويضات المستحقة من هيئة تنظيم المياه والكهرباء

وأعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن قيمة التعويضات المستحقة للمستهلكين، وهي على النحو التالي: