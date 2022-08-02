نتائج القبول الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية وخطوات الاستعلام عن النتائج

نتائج القبول الموحد للطالبات وموعد إعلان النتائج هو أمر يهم فئة كبيرة من الطالبات داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وقد قامت لجنة القبول الموحد في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في مدينة الرياض خلال الساعات القليلة الماضية من الإعلان عن نتائج الفرز الأولية للطلاب المقبولين، وبدء تأكيد القبول للفرز الأولي من خلال بوابة القبول الالكتروني، كما أشارت اللجنة إلي أن آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول سوف يكون يوم الخميس القادم الموافق 4 من أغسطس الجارين علي أن يتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول الساعة قبل الساعة الثانية عشر ظهراً، وقد أشارت اللجنة الي أن آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير والقبول للترشيح سوف يكون يوم الأحد القادم والموافق اليوم السابع من شهر أغسطس للعام الحالي 2022 ميلادي

نتائج القبول الموحد للطالبات

من خلال المقال يمكنك التعرف علي نتائج القبول الموحد2021، أما عن طريقة الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطالبات فهي كالتالي:

أولاً : يمكنك الدخول الي الموقع الرسمي الخاص بلجنة القبول الموحد التابعة لوزارة التعليم العالي في المملكة.

: يمكنك الدخول الي الموقع الرسمي الخاص بلجنة القبول الموحد التابعة لوزارة التعليم العالي في المملكة. ثانيا : يمكن للطالبات المتقدمات الضغط علي ايقونة “تقديم سابق” من الصفحة الرئيسية.

: يمكن للطالبات المتقدمات الضغط علي ايقونة “تقديم سابق” من الصفحة الرئيسية. ثالثاً : كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

: كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. رابعاً :الدخول علي تعبئة البيانات المطلوبة.

:الدخول علي تعبئة البيانات المطلوبة. خامساً : سوف يظهر أمامك نتيجة القبول بجميع التفاصيل الخاصة بها للاطلاع عليها.

: سوف يظهر أمامك نتيجة القبول بجميع التفاصيل الخاصة بها للاطلاع عليها. سادساً: في حالة قبول الطلب يمكن للطالبات الضغط علي ايقونة” تأكيد القبول”.

الجامعات المشمولة بنتائج القبول

ومن المعروف إن التقديم في جميع لجامعات الحكومية في المملكة يكون من خلال بوابة القبول الموحد، وتعمل بوابة القبول علي تقديم العديد من الخدمات لجميع الطلبة والطالبات وفق الشروط والمعايير التي تضعها الجامعات ، أما عن الكليات المشمولة بنتائج القبول فهي كالتالي:

جامعات مدينة الرياض المشمولة بنتائج القبول هي :